Роман Безсмертный: Нужно искать новые формы договоренностей 1 25.07.2017, 16:46

Роман Безсмертный

Тема разведения сторон и прекращения огня на Донбассе становится все более актуальной.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон имеют полное право на эмоциональную реакцию из-за невыполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, заявил в комментарии изданию "Гордон" экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

"Я бы выделил несколько составляющих телефонных переговоров в нормандском формате. Прежде всего, это эмоции из-за активизации обстрелов и увеличения числа жертв на Донбассе. Очевидно, что тема разведения сторон и прекращения огня стала еще более актуальной. И конечно же, Меркель и Макрон вправе эмоционально реагировать на невыполнение Москвой взятых на себя обязательств в рамках "Минска". Без выполнения первых пунктов Минских договоренностей говорить о чем-либо дальше бессмысленно. Ведь никто не гарантирует, что обстрелы не возобновятся снова. То есть вопрос обеспечения безопасности является ключевым", – отметил Безсмертный.

По его словам, условия Минских договоренностей не выполняются, так как за их игнорирование не предусматривается никакой ответственности.

"Нужно искать новые формы договоренностей, которые предусматривали бы ответственность за невыполнение их пунктов. Сейчас не выполняются даже подписанные генеральными штабами и главнокомандующими обеих сторон документы, касающиеся отведения вооружения. То есть без введения наказания за невыполнение взятых обязательств Минские договоренности выполняться не будут. К примеру, не отвели вооружение – на следующий день вводятся экономические санкции против конкретных предприятий и физических лиц. Если же определенный шаг выполнен, вторая сторона должна на него ответить, выполнив свои обязательства. Вопрос в том, все ли участники нормандского процесса осознают, что происходит и способны ли они идти на радикальные шаги", – подчеркнул собеседник.

Он не исключает, что специальному представителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру удастся добиться прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

"Сейчас, когда идет активная фаза военных действий, о каком вообще экономическом сотрудничестве сторон может идти речь? Экономика начинает оживать только после того, как прекращается война. Инвестиции могут зайти тогда, когда зону конфликта покинут регулярные войска. Кстати, если проанализировать содержание вчерашних переговоров, то можно сказать, что существует риск попадания Волкера в ловушку. Я говорю о встрече советников глав государств. Если он туда попадет, ситуация станет бесперспективной. Если же он станет участником переговоров в нормандском формате, я верю, что ситуация может сорваться с мертвой точки", – резюмировал Безсмертный.