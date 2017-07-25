«Деревня ученых» взбунтовалась против чиновников 1 25.07.2017, 16:57

Фото: tut.by

Жители микрорайона Лошица просят суд отменить решение Мингорисполкома о сносе.

Владельцы частного сектора в Лошице, который в народе называют «деревней ученых», подали в суд жалобу на Мингорисполком. В ней они просят отменить решение об изъятии их участков и сносе домов«для государственных нужд», пишет tut.by.

— Уведомление о том, что нас будут сносить, мы получили в мае от УКСа Ленинского района. Он ссылался на решение Мингорисполкома от 6 апреля 2017 года № 1130 «О предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд и сносе расположенных на них объектов недвижимого имущества». Мы считаем, что это решение не соответствует нормам действующего законодательства и нарушает наши законные права и интересы, — говорят жители частного сектора.

Под жалобой, которую подали в суд, подписалось 12 владельцев домов. Еще 15 владельцев планируют присоединиться к жалобе в ближайшее время.

«Деревня ученых» — кусок частного сектора в границах улицы Чижевских, переулка и проезда Лошицкого, где живет уже третье поколение ученых-биологов, кандидаты наук в области химии, физики, экономики, главные инженеры-программисты крупных кампаний, преподаватели ведущих вузов Минска и т.д.

По первому разработанному проекту, частный сектор в Лошице должны были «проредить» под застройку микрорайона Лошица-5 многоквартирным жильем. «Деревню ученых», а это несколько десятков домов, обещали сохранить. Но два года назад, когда на общественное обсуждение выставили проект застройки микрорайона, архитекторы объявили, что «деревня», которая по решению Минкульта представляла историческую ценность, утратила эту ценность и тоже пойдет под бульдозер.

«На сегодняшний день эти дома утратили свою ценность в плане истории, поскольку каждый из этих домов претерпел изменения: были выполнены надстройки, пристройки, и исторический характер этой улицы был потерян, — говорила архитектор проекта Галина Перлина. — Поэтому, и Минкульт поддержал, эта улица уже не представляет исторической ценности и идет под снос».

Сразу после презентации активисты района собрали почти 2 тысячи подписей против сноса и направили их в администрацию. Но несколько лет борьбы не принесли результата, и в апреле этого года Мингорисполком принял решение о сносе частного сектора в Лошице, в том числе и «деревни ученых».

В своей жалобе владельцы домов обозначили несколько пунктов, по которым они не согласны с решением города о сносе. Например, люди считают, что в решении отсутствует надлежащее обоснование изъятия земельных участков для государственных нужд.

— В случае, если земельный участок изымается для государственных нужд, в решении о его изъятии должно быть указаны основания (одного или нескольких) с приложением копий документов (либо выписок из них), подтверждающих эти основания. В решении по нашим домам указано, «принято с целью реализации генерального плана Минска в связи с необходимостью реализации проекта по строительству объекта «Застройка микрорайона Лошица-5» в городе Минске». Но ни генплан, ни документы по строительству указанного объекта, ни какие-либо иные документы либо выписки из них, подтверждающие правомерность и обоснованность изъятия у нас земельных участков, к решению приложены не были. Более того, в решении нет никакой информации о возможности ознакомления с такими документами, — говорят местные жители. — Изъятие земельного участка для государственных нужд у законного правообладателя может быть обоснованным, только если реализация возникшей потребности государства невозможна другим путем, кроме лишения нас законного права на земельный участок. Из решения Мингорисполкома не следует, что реализация генерального плана и строительство объекта «Застройка микрорайона Лошица-5» в городе Минске является потребностью государства и невозможна без сноса наших домовладений.

Те, чьи дома хотят снести, также указывают на то, что по генплану и по госпрограмме «Строительство жилья на 2016−2020 годы», целью градостроительного развития Минска является «создание благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития города в интересах настоящего и будущего поколений» и «условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям».

Ни в этой госпрограмме, ни в генеральном плане не идет речи о создании благоприятной среды для одних граждан за счет ухудшения условий жизни других и вынужденном их переселении в значительно менее комфортные и привычные для них условия, — говорят владельцы частных домов. — Земельные участки выделялись нам в бессрочное пользование под строительство жилых домов на законных основаниях и ограничение срока пользования земельным участком противозаконно.