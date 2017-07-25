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Беларусь заключила контракт с российским военным холдингом «Алмаз-Антей»

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  • 25.07.2017, 17:27

Речь идет о покупке радиолокационного оборудования для единой системы ПВО.

Как сообщает «Интерфакс», соглашение заключено с белорусской государственной компанией «Белтехэкспорт».

По информации агентства, контракт на поставку белорусской стороне радиолокационного оборудования для Единой системы ПВО подписан «в рамках международного соглашения о военно-техническом сотрудничестве».

Интересно, пишет gazetaby.com, что не так давно российский холдинг оказался в центре скандала, выдвинув свою версию крушения самолета «Боинг», которое произошло в июле 2014 года на Донбассе.

Вопреки выводам международной следственной группы, аналитики холдинга предположили, что самолет «мог быть сбит украинскими военными, так как только на вооружении Украины состояла устаревшая модель ЗРК «Бук».


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