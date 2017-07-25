В Ватикане впервые в истории отключили фонтаны
- 25.07.2017, 17:51
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Фонтаны было решено отключить в связи с нехваткой воды в Италии.
В Италии ощущается нехватка питьевой воды, так как последние недели погода в регионе была очень жаркой и засушливой.
От засухи страдает Рим, а также пригород столицы. Администрация государства Ватикан решила прекратить работу всех фонтанов на площади Святого Петра, а также фонтаны Ватиканского сада, передает «Белсат».
«Святой Престол принимает меры, чтобы сократить потребление воды, – сообщается на официальном сайте Ватикана. Это решение соответствует догматам папы Римского Франциска, изложенным в энциклике «Laudate Si».
«Laudate Si» – вторая энциклика Папы Римского Франциска, изданная в 2015 году, о сохранении планеты и роли человека в окружающей среде.