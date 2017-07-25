Какие торговые центры Минска могут закрыться? 25.07.2017, 18:54

Фото: mnsknews.by

Торговые центры столицы уже не первый год испытывают сложности с привлечением арендаторов.

Это привело к существенному падению арендных ставок за последние годы, а также к сокращению объемов строительства.

Так, в прошлом году в столице открылись всего 7 ТЦ, тогда как в 2015-м в эксплуатацию ввели 16 новых объектов.

Еще одним фактором, который оказывает давление на действующие торговые центры, – это онлайн-торговля. Согласно данным исследования, проведенного крупнейшим американским банком JPMorgan Chase, из-за роста популярности интернет-ретейла (в частности, таких гигантов, как Amazon и eBay), в настоящее время потребность в сотрудниках офлайн-торговли США уменьшилась на 1,2 млн человек.

– В Беларуси подобных исследований пока не проводилось, – рассказал Myfin.by менеджер проектов по торговой недвижимости «Твоя столица». Управление проектами» Артем Давидович. – И хотя на западе конкуренция среди ретейлеров всегда была более жесткая, чем у нас, нельзя сказать, что минским торговым центрам ничего не угрожает. Образно говоря, мы сейчас находимся на первых ступенях той лестницы, на вершине которой уже стоят торговые центры в странах с более развитыми рынками. Поэтому рано или поздно мы окажемся на их месте.

Последние пять лет Минск ежегодно получал от 50 до 100 тыс. квадратных метров торговых площадей, и поэтому конкуренция между ними сейчас очень высока. Параллельно с развитием рынка торговых центров, активно развивалась и интернет-торговля.

Сейчас она предоставляет возможность не выходя из дома приобрести практически все, что нужно. Поэтому ситуация у нас уже напоминает «западную», но пока имеет гораздо меньшие масштабы.

Несмотря на то, что случаев закрытия торговых центров в Минске еще не было, предпосылки к этому уже можно наблюдать. В качестве примера эксперт привел некогда популярные торговые центры автозапчастей.

– Еще относительно недавно они абсолютно не испытывали трудностей с заполнением арендаторами. А в некоторых случаях, на особенно ликвидные торговые помещения собственниками устраивались «аукционы». А что сейчас? В большинстве из них заполненным арендаторами остался лишь первый этаж, остальные же площади сдаются в аренду за символические суммы или вообще за «коммуналку». Но даже при такой ценовой политике, и без того не малое количество пустующих помещений продолжает увеличиваться.

Что касается торговых центров формата fashion, то, по мнению Артема Давидовича, угроза снижения интереса к ним тоже есть, но не ко всем и пока не в таком масштабе:

– В случае с автозапчастями у покупателя нет необходимости их «примерки», потому как они типовые. А если вопросы возникнут, то ответы на них можно получить у онлайн-консультанта. Чего не скажешь про одежду, косметику и некоторые другие товары, которые обычно можно встретить в fashion-ТЦ. Каждый из этих товаров нужно примерить, опробовать или по крайней мере подержать в руках.

Поэтому, несмотря на интенсивное развитие онлайн-торговли, как, например, знакомых многим Wildberries и Lamoda, торговые центры формата fashion продолжают оставаться востребованными среди покупателей.

Однако за счет того, что за последние 2 года совокупная площадь торговых центров увеличилась на 55%, а реальные доходы покупателей не только не выросли, но даже и уменьшились, конкуренция между торговыми центрами сейчас на очень высоком уровне.

Наиболее уязвимыми и незащищенными в настоящее время, по мнению Артема Давидовича, выступают две основных группы торговых центров: построенные по схеме долевого строительства и те, чей состав представлен индивидуальными предпринимателями.

– При долевом строительстве теряется возможность грамотного управления им. А именно, товарного зонирования торговых объектов внутри ТЦ, его модернизации, стилизации мест общего пользования и др.

В то же время, торговым центрам, имеющим единого собственника, гораздо проще адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке, и в частности, руководить маркетинговой политикой (мероприятия, различные виды рекламы и т.п.), обслуживать, модернизировать и стилизовать торговый центр.

Нынешний покупатель очень требователен к мелочам, поэтому если в торговом центре плохо работает вентиляция, а чтобы этот вопрос решить нужно продолжительное согласование со всеми собственниками, можно быть уверенным, что завтра сюда придет уже меньше посетителей. При этом, чтобы вернуть их обратно, придется очень постараться, потому как конкурентов у торговых центров сейчас много.