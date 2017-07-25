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В Латвии россиянин запускал беспилотник у здания минобороны

  • 25.07.2017, 18:58
Фото: Infocopter portal

В Латвии запрещен запуск беспилотников у объектов военной инфраструктуры.

19 июля в Латвии за запуск беспилотного летательного аппарата над зданием министерства обороны страны был задержан гражданин России. Об этом сообщает сайт латвийских вооруженных сил.

Гражданин РФ был передан полиции.

В ведомстве отмечается, что закон «Об авиации» в Латвии запрещает запуск беспилотников ближе чем в 500 метрах от зданий военной инфраструктуры, кроме случаев, когда их использование согласовано с Национальными вооруженными силами.


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