Ученые рассказали, как заставить мозг работать на максимальной мощности 1 25.07.2017, 19:01

«Зарядка» для ума должна стать неотъемлемой частью вашей жизни.

Джойи Джонс (Калифорнийский Университет) провел любопытное исследование, результаты которого показали: наш организм имеет несколько точек воздействия, которые считаются энергетическими центрами. Знакомый нам массаж около ушей, вокруг глаз или легкое сдавливание лба могут заменить даже физкультуру или помочь контролировать сексуальное желание. Если знать, как это правильно делать, разумеется, пишет online-detox.com.

Мозговой штурм: качаем интеллектуальные мышцы

Когда мы слышим словосочетание «живой ум», то, прежде всего, думаем о сообразительности, скорости реакций и остроте восприятия. Вопросов назревает два: возможно ли добиться максимальной продуктивности работы мозга, и если можно – то как?

Проблема реализации своего умственного потенциала перестанет быть проблемой ровно в тот момент, когда вы займетесь воспитанием ума. Какой бы странной ни показалась идея, но тренировки для мозга важны так же, как для спортсменов ежедневные нагрузки.

Чтобы мозг работал максимально активно и продуктивно, требуется лишь небольшая «зарядка», а именно стимуляция мочки уха. По результатам МРТ-исследований, как раз после массажа ушей оба полушария «синхронизируются» в работе.

Кстати, помимо предложенных упражнений, отдельное место в теме мозговой активности занимает йога. Осваивание асан помогает не только улучшить умственные способности, но и уравновесить психоэмоциональное состояние.

Техника выполнения

«Зарядка» для ума должна стать неотъемлемой частью вашей жизни, а выполнять ее стоит ежедневно и, что важно, с положительным настроем. Лучшим временем для упражнений считаются утренние часы, и спустя пару месяцев после начала занятий вы сможете ощутить эффект.

Пробудить свой мозг и подключить неиспользуемые ресурсы можно следующим образом:

Перед зарядкой необходимо снять с себя всю бижутерию и украшения и встать лицом на Восток (если речь идет о людях преклонного возраста – на Север).

На протяжении всей тренировки старайтесь касаться языком нёба.

За мочку правого уха берутся большим и указательным пальцами левой руки, рука при этом должна находиться впереди, а большой палец – с внешней стороны мочки.

Те же манипуляции нужно проделать с левой мочкой (за нее берутся правой рукой).

Правая рука должна оказаться сверху левой, а левая находиться у груди.

Дышать нужно через нос: посильнее вдохнув, коснитесь ягодицами пола.

Дыхание задерживается на несколько секунд, затем следует выдох. Медленно поднимайтесь. (Положение рук в процессе выполнения должно оставаться изначальным – пальцы на мочках).

Достаточно четырнадцати таких приседаний, чтобы ощутить прилив энергии.

Детям также показаны подобного рода тренировки – особенно перед школой.