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В Витебске школьников кормили просроченной кондитеркой с алкоголем

  • 25.07.2017, 19:07

Госконтроль обнаружил ряд вопиющих нарушений организации питания школьников.

Комитет госконтроля Витебской области обнаружил ряд вопиющих нарушений организации питания школьников ОАО «ВИТМИЛ» в Витебске и ОАО «Орша-Сервис» в Орше, сообщает news.vitebsk.cc.

Так, например, ОАО «ВИТМИЛ» продавало школьникам Витебска кондитерские изделия, которые были изготовлены с использованием алкогольных напитков. Только за два первых месяца 2017 года в школах реализовали 660 килограмм таких сластей на сумму 4800 рублей.

С 17 ноября 2016 года по 27 марта 2017 года этим же акционерным обществом выпущено и продано детям 693,55 килограмм пирожных «Нюша», при изготовлении которых использовался концентрат «Бисквит» с истекшим сроком годности.

Также при изготовлении пирожных, тортов, печенья и мучных сластей ОАО «ВИТМИЛ» не соблюдались требования по полноте включения в их состав необходимого сырья (не были включены патока крахмальная, пудра ванильная, фрукты свежие, аммоний углекислый), предусмотренного технологическими картами.

Всего изготовили и реализовали таких кондитерских изделий, не соответствовавших требованиям технических нормативных правовых актов, на сумму 87 200 рублей.

Проверки установили, что основная цель по обеспечению указанными субъектами разнообразного, сбалансированного и качественного питания не была достигнута. При обслуживании учащихся учреждений общего среднего образования в 2016 году и I квартале 2017 года не обеспечено выполнение натуральных норм питания.

Самый низкий уровень выполнения норм питания отмечен по следующим наименованиям продуктов: ОАО «ВИТМИЛ» – по творогу (54%), сокам (65%), сметане (71%), молоку и молочным продуктам (74%), яйцу и овощам (75%) и другим; ОАО «Орша-Сервис» – кондитерским изделиям (48%), сметане (58%), творогу (60%), сыру (72%) и другим.

Обе проверяемые организации неоднократно включали в меню одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд; с превышением ограничения выдавались блюда с использованием колбас и сосисок вареных; в буфетах ежедневно осуществлялась продажа мучных блюд с использованием колбасных изделий (пиццы, смаженки, сосиски в тесте, лепешки, слойки с колбасой, бутерброды с колбасой и другие подобные изделия) при наличии ограничений – не более двух раз в неделю.

Также было выявлено, что не соответствовали рекомендуемым нормам и фактические объемы (массы) блюд. Например, в столовой гимназии № 1 Орши в мае учащимся при получении двухразового питания ни разу в течение месяца в качестве третьих блюд не выдавалось молоко (за исключением какао с молоком и кофейного напитка с молоком) и кисломолочные напитки; а в меню средней школы № 16 .Орши в апреле при организации двухразового питания кефир и молоко включались в меню только 2 раза вместо предусмотренного ежедневного включения их в рацион учащихся.

Оказалось, что учащимся 6-10, 11-13, 14-17 лет уменьшались нормы выхода основных блюд — котлеты, биточки, шницели, каши — и при этом выдавались большие порции хлеба, который на завтрак и на обед всегда включался в меню по 30 грамм двух видов, что в 1,5 раза больше выхода хлеба по меню для взрослых.

Как показала проверка, из-за нарушения технологии приготовления блюд и их единообразия школьники зачастую не съедали свои порции. В результате на пищеблоки возвращались котлеты, каши, хлеб, фрукты, а некоторые блюда дети вообще отказывались есть.

Кроме того отмечен недостаточный уровень материально-технического обеспечения объектов питания и объектов торговли в учреждениях школьного среднего образования. Имеет высокую степень износ оборудования. Отдельного оборудования не хватает.

Так, в 7 объектах ОАО «Орша-Сервис» выявлены нарушения санитарных норм и правил в части непроведения своевременного ремонта помещений, использования загрязненного и подверженного коррозии оборудования и инвентаря, посуды со сколами и трещинами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности, реализации подгорелой готовой продукции и другие.

Аналогичные нарушения санитарных правил установлены и при проверке 5 школьных столовых ОАО «ВИТМИЛ».

По результатам проверок 29 работников и субъекты хозяйствования, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к административной ответственности, еще 26 человек – к дисциплинарной.


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