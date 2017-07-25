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Игроки БАТЭ поcтриглись налысо после победы над «Алашкертом»

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  • 25.07.2017, 19:21
Денис Щербицкий
Фото: pressball.by

Футболисты сменили имидж после выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Игроки БАТЭ голкипер Денис Щербицкий и нападающий Николай Сигневич сменили имидж после выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Футболисты дали обет на случай победы в Ереване в матче с «Алашкертом» (3:1), сообщает «Прессбол».

Сегодня в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с чешской «Славией». Матч начнется в 20:00 по минскому времени.


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