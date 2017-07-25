Белорусов из-за холодного лета ждут пустые полки и высокие цены? 1 25.07.2017, 19:35

Специалисты рассказали, как майские заморозки и июньские дожди повлияют на урожай.

Вместе со специалистами «Комсомолка» разбиралась, как майские заморозки и июньские дожди повлияют на урожай.

Овощи: от майских заморозков не спасли даже теплицы

Похоже, что сейчас на прилавках рынков проблем нет только с картошкой. Ее много, стоит от 90 коп. до 1,5 руб. за кило. А вот огурцы и помидоры все никак не подешевеют.

- Грунтовые еще не созрели. Это тепличные и импортные. Может, когда у фермеров созреют, тогда и подешевеют, - комментируют продавцы.

Те, кто выращивает овощи на собственном огороде, тоже недоумевают.

- У меня даже в теплице помидоров нет! – возмущается читательница Елена.

- Обычно ранние огурцы появляются в конце июня. Однако в конце июня огурцов еще ни у кого не было, за исключением южных районов, где температура была выше. А поскольку плодоносят огурцы максимум до конца сентября, то и урожая в итоге тоже будет меньше, - поясняет Татьяна Беляева, директор компании «Агро-Промышленный Дом». – Аналогичная ситуация и с томатами, и с перцами. Дело в том, что майские холода сильно повлияли на высаженную рассаду. Если она не погибла, то просто болезненно перенесла заморозки, а это затормаживает развитие растения.

- И даже теплицы не помогли?

- Теплицы могут добавить несколько градусов и защитить от ветра. От тех заморозков, что были у нас в конце весны, они все равно не спасают.

Правда, в промышленных теплицах ситуация обстоит лучше: они отапливаются, и овощи в них выращивают по другим технологиям. Но вот о дешевых помидорах-огурцах с огородов придется забыть.

Фрукты-ягоды: слив выросло в два раза меньше, чем в прошлом году, а вишни почти не будет

Обычно в конце июля уже можно было купить первый белый налив. Однако пока на прилавках яблоки только импортные, и при этом гораздо дороже, чем еще пару месяцев назад.

- Наши яблоки начнут появляться после 1 августа. Пока продаем польские по 2,8 рубля за кило, - говорят продавцы.

Некоторые и вовсе начинают паниковать – мол, из-за холодных весны и осени дешевых яблок не будет вообще! Но специалисты успокаивают: это не так.

- Несмотря на погодные условия, с яблонями, особенно сортами белорусской селекции, ничего критического не случилось. В зависимости от сорта продуктивность будет на уровне 80-90% от урожая прошлого года. Незначительное снижение проявится за счет тех сортов, которые цветут рано и как раз в период обильного цветения попали волну холода, - говорит Виталий Васеха, заместитель директора по инновационной работе РУП «Институт плодоводства». – У груши сильных проблем тоже нет: стоит ожидать 70-80% от уровня продуктивности прошлого года в зависимости от сорта.

Гораздо хуже ситуация у косточковых культур, цветение которых этой весной пришлось на самый холодный период – как раз в то время, когда у нас даже снег выпадал!

- В этом году очень сильно пострадала вишня. По всем сортам, которые возделываются в Беларуси, урожай почти нулевой, - говорит Виталий Васеха. – По черешне ситуация лучше, по некоторым сортам – почти никаких отличий от прошлого года (например, у сорта «Сюбаровская»). Слива цветет немного позже, так что здесь урожайность – порядка 50% к прошлому году.

Если говорить о ягодах, то непогода сказалась в первую очередь на черной смородине.

- Отдельные сорта могут реализоваться на 60-70%, но по остальным, к сожалению, будет низкая урожайность. Можно было заметить, что холодная погода повлияла на раннецветущие сорта клубники и земляники: была либо не очень качественная ягода, либо довольно скромный урожай. С малиной и крыжовником все хорошо, - перечисляет Виталий Васеха.

Кстати, по словам специалиста, проблемы с урожаем фруктов-ягод в этом году связаны не только с майскими заморозками.

- Большинство наших традиционных плодовых культур – перекрестно опыляемые. Для них нужны пчелы, а из-за холодной погоды они просто не летали. Так что даже если холод не повредил цветы, то возможности опыления не было. А значит, и хорошего урожая ждать не приходится - объясняет Виталий Васеха.

Мед: килограмм подорожал на 3-5 рублей

Теплая сухая погода нравится пчелам гораздо больше влажной и прохладной. А поскольку вылетать на работу они не спешили, то и меда будет меньше.

- Меда мы собрали меньше, чем в прошлом году. Пчелы очень метеозависимы. И когда дождливо, много меда не будет. Сейчас завезли пчел на гречку, а будет ли мед, не знаем. Кроме того, много пчел погибло весной. Почему - сложно сказать, - жалуется продавец меда на Комаровском рынке. - Цена за кило меда в среднем 15 рублей. В прошлом году килограмм можно было купить за 10 - 12 рублей.

Ненамного лучше дела на пасеках лесхозов.

- Погода, конечно, повлияла, второй выкатки меда у нас может и не быть, - рассказали в Октябрьском лесхозе, что в Гомельской области. - Хотя в этом году с 70 пчелосемей мы пока собрали 800 кг меда, для нас это неплохой результат.

Зерно: меньше хлеба из-за плохой погоды не будет

Кажется, единственное, на чем никак не сказались нынешние прохладные весна и лето – это зерновые. Им плохая погода нипочем.

- На зерновых низкая температура влияет гораздо меньше, чем на любые другие культуры, - говорит Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по науке научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию. – В любом случае, чтобы обеспечить хлебом всю страну, нужно миллион тонн зерна в год. А мы устойчиво производим 7-8 млн. тонн в год. Так что запас есть, и без хлеба мы в любом случае не остались бы. Единственное, что изменится – это сроки уборки. Она в этом году будет поздней, потому что и сеять начали позже. Но это не страшно.

Заниматься заготовками сейчас или подождать еще?

В июле ягоды и фрукты обычно стоят дешевле всего, а потому многие начинают заниматься зимними заготовками: варить варенье, замораживать ягоды… Но сейчас низкими ценниками и не пахнет. Заниматься запасами сейчас или подождать еще немного – а вдруг подешевеет?

- Больше сезонных ягод и фруктов не появится. Их уже собрали, откуда им взяться? То же самое у наших соседей. Если впоследствии на прилавках появятся импортные ягоды, то это будет означать, что они уже хранились в замороженном виде. Так что если вы планируете заняться сезонными заготовками, выжидать не стоит, - советует экс-помощник министра сельского хозяйства Казимир Романовский.

Комментарий экономиста

«У нас нет торговых ограничений, так что продовольственного голода не будет»

- В Беларуси малая открытая экономика, тут нет проблем с торговым балансом на внутреннем рынке. И белорусы уже давно убедились в том, что канарские помидоры намного дешевле ждановичских, - рассказал « известный белорусский экономист Леонид Заико. – Поэтому продовольственного, витаминного голода не будет. Тут надо отдать должное частному бизнесу: фирмы будут закупать продукты питания в соответствии со спросом на внутреннем рынке. А большими поставками займутся соседние страны – Польша, Литва и даже Болгария и Венгрия. У нас нет торгового эмбарго и каких-то ограничений на торговлю. Все будет зависеть только от наличия денег в семье. Конечно, частные компании воспользуются ситуацией. И если продукта не будет хватать на 15%, это вызовет повышение цен. Тут все в рамках рыночной игры, это не станет трагическим для белорусов. С продуктами питания более сложная ситуация в России, которая рассчитывала на наши овощи и фрукты. Но вот я буквально на прошлой неделе был в России и обнаружил, что у них продаются фрукты и овощи из Сербии, Македонии. Продается замечательная морковка из Израиля. При этом по качеству израильская морковь вкуснее, и по размеру небольшая – то, что надо для хозяек.

- Это климат подвел?

- Дело в том, что сейчас имеет место гарантированное земледелие. Производители могут районировать культуру, увеличивать ее ареалы произрастания, есть, в конце концов, и закрытый грунт. Ситуация очень интересная. Многие мои коллеги давно поставили крест на белорусском сельском хозяйстве. И вот сейчас мы проверим, стоит ли так заботиться о наших колхозах и совхозах. Все-таки в этом году импорт овощей и фруктов будет существенный. А если кто-то испытывает потребность в витаминах, то я готов нарисовать на карте места, где есть ягоды возле Браслава.