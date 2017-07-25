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Видеохит: бегемот случайно забрел на автозаправку

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  • 25.07.2017, 19:54
  • 11,505

Животное прогулялось по территории автозаправочной станции, а потом уснуло на лужайке.

Любопытный бегемот зашел на автозаправочную станцию в одном в небольшом городе Сент-Люсия на северо-востоке ЮАР.

Видео появления на АЗС необычного посетителя было снято одним из посетителей, сообщает Daily Mail.

Иннес Минни заехал на станцию, чтобы купить себе еды и прохладительных напитков, и оказался единственным из всех посетителей и сотрудников, кто не попытался спрятаться при виде бегемота.

Мужчине удалось снять, как гиппопотам медленно прошествовал через территорию АЗС и удалился дальше по главной улице города. Затем животное расположилось на одной из придомовых лужаек, чтобы попастись.


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