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Белорусский проект попал на крупную площадку Кремниевой долины

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  • 25.07.2017, 20:47
Команда BotCube: Василий Шинкоренко (слева) и Максим Абрамчук
Фото: Dev.by

Белорусская команда BotCube прошла в акселератор Boost VC, который расположен в Кремниевой долине.

Разработчики на днях узнали о прохождении в программу и теперь пакуют чемоданы — конец лета и почти всю осень они проведут в США, общаясь с инвесторами, менторами и потенциальными заказчиками. Основатель компании Василий Шинкоренко рассказал Onliner.by перед отъездом, в чем идея стартапа и почему кассиры больше не нужны.

— Основная идея нашего продукта — автоматизация заказа с помощью бота в мессенджерах, — говорит Василий. — Когда заходишь в популярный фастфуд, часто приходится простоять длинную очередь, потому что кассы заняты. Сейчас процесс начинает решаться терминалами для самостоятельного заказа. Однако это компромисс, потому что порой и там скапливаются очереди, а через такой терминал нет возможности сделать повторный заказ — большинство людей в фастфуде часто заказывают одно и то же. В то же время почти у каждого сейчас есть смартфон и даже не один, а несколько мессенджеров.

Гость заведения может открыть чат с ботом, сделать заказ и оплатить привязанной к мессенджеру картой в один клик. Дальше останется только забрать еду.

— Человеку не нужно больше стоять в очереди, а бизнес сокращает расходы на кассиров и получает прямой контакт со своим клиентом — можно больше не печатать на чеках «зайди на сайт, там акция». Боты имеют хороший сетевой эффект внутри самого заведения: достаточно распечатать пару кодов, которые ведут на бота, и показать одному человеку, как пользоваться. Дальше люди делают все сами — как только кто-то видит заказ не через очередь, сразу начинают пробовать, — поясняет разработчик. — Facebook, например, позволяет привязать бота к официальной страничке заведения.

Раньше похожие проекты были реализованы через QR-коды, но Василий объясняет, что они не стали популярными из-за лишних движений: сначала скачать программу распознавания QR-кодов, потом перейти на сторонний ресурс для заказа еды. Сейчас ситуация сильно изменилась — все можно сделать через мессенджеры.

В планах команды выйти на другие вертикали, где сейчас люди принимают заказы и это можно частично автоматизировать — пиццерии, кафе, стритфуд. Сервис ориентирован на крупные франшизы, где всегда много людей — выгода не так очевидна в маленьком кафе «для своих», куда заходит пять человек в час.

В июле командой заинтересовались представители американского акселератора и после переговоров пригласили команду поучаствовать в программе. Василий отметил, что главное для BotCube — не проживание в Кремниевой долине и не финансирование, а знакомства с ключевыми людьми из индустрии, которые помогут стартапу выйти на рынок США.


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