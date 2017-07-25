Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа 25.07.2017, 20:33

Дональд Трамп

Из команды президента США ушли уже шесть человек.

25 июля CNN со ссылкой на источники сообщил о возможном уходе главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона из-за разногласий с Трампом. Если это случится, Тиллерсон станет шестым членом команды американского президента, покинувшим свой пост с момента вступления Трампа в должность. Для сравнения, в команде Обамы, за тот же период во время первого президентского срока, не было ни одной отставки, пишет РБК.

Глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт

Фото: Carlo Allegri / Reuters

19 августа 2016 года ушел в отставку глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, его обвиняли в незаконном получении денег от партии Виктора Януковича, советником которого он работал. Согласно материалам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), на имя Манафорта были перечислены $12,7 млн. При этом в НАБУ отмечали, что наличие Манафорта в списках не означает, что он действительно получил эти средства, так как «в графе получателей содержатся подписи других лиц». Манафорт все обвинения отверг.

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн

Фото: Carlos Barria / Reuters

14 февраля с поста советника по национальной безопасности ушел Майкл Флинн. Об этом его попросил сам Трамп, после того, как стало известно о разговорах Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых он не информировал высшее руководство. Флинн извинился перед Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, объяснив то, что он не полностью информировал вице-президента о содержании разговора с послом «быстро развивающимися событиями». Флинн стал первым, кто ушел из команды Трампа после вступления его в должность президента.

Директор ФБР Джеймс Коми

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

10 мая Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. По информации Reuters в письме к Коми Трамп обвинил его в неэффективном руководстве. Он также добавил, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер. Рекомендации об отставке Трампу давал генеральный прокурор Джефф Сешнс. В Минюсте увольнение Коми объяснили его действиями во время закрытого расследования против Клинтон в 2016 году.

Директор по связям с общественностью администрации президента Майк Дубке

Фото: Andrew Harnik / AP

30 мая стало известно об отставке директора по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке, прошение об отставке он подал еще 18 мая. По версии Politico, как и предыдущие отставки, отставка Дубке была связана с подозрениями его в связях с Россией.

Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк

Фото: Reuters

6 июня временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку после решения президента Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Рэнк работал еще с администрацией Обамы и вел консультации с китайскими властями по Парижскому соглашению. 1 июня Трамп принял решение о выходе из него, сославшись на невыгодность соглашения для США.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

Фото: Alex Brandon / AP

22 июля в отставку подал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он несогласен с назначением на должность главы Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи, финансиста из Нью-Йорка. По его мнению, такое решение — «серьезная ошибка», рассказывали знакомые с ситуацией источники NYT.