Шиманович с рекордом Беларуси пробился в финал ЧМ на дистанции 50 метров брассом 1 25.07.2017, 20:53

Илья Шиманович

Фото с сайта belta.by

Белорусский пловец побил свой же рекорд.

В Будапеште на чемпионате мира по водным видам белорусский пловец Илья Шиманович показал в полуфинале на дистанции 50 метров брассом 7-й результат (26,90) и пробился в решающий заплыв, передает «Прессбол».

Это новый рекорд Беларуси, прежний также принадлежал Илье (26,96).

Лучшим на этой стадии соревнований стал британец Адам Пити, во второй раз за сутки установивший мировой рекорд — 25,95! Прежнее мировое достижение принадлежало ему же и было зафиксировано в утренней сессии заплывов (26,10).