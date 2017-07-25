закрыть
25 июля 2017, вторник, 21:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шиманович с рекордом Беларуси пробился в финал ЧМ на дистанции 50 метров брассом

1
  • 25.07.2017, 20:53
Илья Шиманович
Фото с сайта belta.by

Белорусский пловец побил свой же рекорд.

В Будапеште на чемпионате мира по водным видам белорусский пловец Илья Шиманович показал в полуфинале на дистанции 50 метров брассом 7-й результат (26,90) и пробился в решающий заплыв, передает «Прессбол».

Это новый рекорд Беларуси, прежний также принадлежал Илье (26,96).

Лучшим на этой стадии соревнований стал британец Адам Пити, во второй раз за сутки установивший мировой рекорд — 25,95! Прежнее мировое достижение принадлежало ему же и было зафиксировано в утренней сессии заплывов (26,10).


Мнение

Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра