Эстония: как выглядит сильная цифровая нация ХХІ века 25.07.2017, 21:09

Пример Эстонии свидетельствует о том, на что способна даже небольшая страна, но с большими идеями и сильной волей.

Павел Буча — молодой белорусский предприниматель, который совместно с партнерами имеет прибыльный бизнес в сфере строительных услуг. Первое время они осуществляли деятельность исключительно на белорусском рынке, но потом решили поработать в ЕС.

Павел Буча оценил, какое преимущество — работать в цифровом государстве

«Мы решили расшириться и попробовать себя на западных рынках. Первое, что пришло нам в голову, — страны Балтии. Изначально через посредников мы создали фирму в Эстонии. Из-за посредников это был длительный и дорогостоящий процесс. Но потом мы узнали, что могли все сделать гораздо проще и быстрее: при помощи эстонского электронного резидентства. Достаточно только сделать эстонскую ID-карту, и любую фирму можно открыть за несколько десятков минут, а налоги оплачивать в несколько кликов. Также все контракты можно подписывать в электронном виде! Это реально экономит нервы, деньги и время», — рассказывает Павел.

Пока Беларусь только собирается строить IT-страну и делает первые крохотные шаги в том, чтобы перевести административные услуги в цифровой формат, Эстония, одна из самых маленьких бывших советских республик, уже стала настоящей цифровой нацией и первой в мире реализовала концепцию «электронного резидентства».

Получить справку, заплатить штрафы и налоги, голосовать на выборах, иметь мгновенный доступ к медицинской выписке с состоянием здоровья — далеко не полный перечень того, что эстонцы могут делать через компьютер или смартфон уже сейчас. Более того, некоторые услуги (открытие эстонской фирмы, подписание контрактов с эстонскими фирмами, оплата налогов в несколько кликов) доступны даже для нерезидентов, в том числе белорусов.

«Наша Ніва» на примере Эстонии показывает, как выглядит самая передовая в мире государственная система оказания административных услуг и как работает «электронное резидентство».

Самое сложное здесь — получить саму ID-карточку. После того, как чиновники одобрят ваше заявление, вы становитесь «электронным резидентом» Эстонии. Этот статус не дает вам автоматического права жить в Эстонии, но «электронный резидент» может спокойно вести хозяйственную деятельность на территории Эстонии и даже пользоваться некоторыми сервисами, доступными для граждан Эстонии.

Кстати, 99% государственных услуг доступны через электронный портал, поэтому эстонцы уже забыли, как выглядят бумажные бланки.

Вместе с ID-карточкой пользователи системы получают специальный ридер, который подключает карточку к компьютеру.

Граждане Эстонии и электронные резиденты всю свою деятельность могут осуществлять через два основных порталы:

www.rik.ee — портал для регистрации бизнеса. Здесь можно, например, открыть или закрыть фирму, оформить человека на работу и т. д.

www.eesti.ee — единый портал для государственных услуг. Перечислить все просто невозможно — здесь можно получить абсолютно любую государственную услугу. И все в несколько кликов. Полный перечень можно увидеть на странице www.eesti.ee .

Как Эстония пришла к такому «цифровому раю»?

Когда страна в 1990 году восстановила независимость, Эстония встала перед дилеммой: что делать дальше? Маленькая страна с населением в 1,4 млн не имела фактически ничего, кроме выхода к морю и сильной воли. Из-за почти полного отсутствия каких-либо ресурсов страна решила сделать ставку на компьютеризацию.

Это был серьезный и осознанный стратегический выбор — и страна не прогадала.

Уже в 1997 году каждая эстонская школа имела компьютеры с доступом в интернет. В этом же году граждане получили возможность получать некоторые административные услуги через интернет.

В 2000 году заработала система электронной оплаты налогов. Сейчас, чтобы заплатить налоги, эстонцу требуется в среднем 3-5 минут свободного времени. Более 95% налоговых деклараций в Эстонии заполняются в электронном виде.

В 2001 году в Эстонии появилась единственная децентрализованная база данных X-Road.

Через нее абсолютно любой гражданин может получить информацию про другого гражданина, но только при одном условии: интерес должен быть обоснован, а сведения — не касаеться частной жизни и здоровья. Например, журналист пишет статью и хочет узнать, какая машина у местного чиновника — пожалуйста. Общественная организация хочет посмотреть, откуда у судьи деньги на поездку на Мальдивы, — не проблема.

Правда, человек, чьи данные вы отслеживаете, может видеть, кто, как и когда интересовался его данными.

Фактически, Эстония сумела построить концепцию «прозрачного общества», где взаимная прозрачность является не проблемой, а, наоборот, гарантией защиты общества.

В 2001 году в Эстонии также появились ID-карты, которые позволяют гражданам страны получать все государственные услуги, осуществлять банковские операции, подписывать документы и даже получать медицинский рецепт на лекарства. Ожидается, что в Беларуси ID-карты появятся только в 2019 году, но далеко не факт, что владельцы белорусских ID-карт будут иметь такие же возможности, как граждане Эстонии.

В 2005 году, когда белорусская власть переименовывала проспекты столицы, Ксения Ситник выиграла детское «Евровидение», а белорусская оппозиция решала, кто будет единым кандидатом, Эстония стала первой страной в мире, которая предложила своим гражданам проголосовать на национальных выборах через интернет. Эстонская система электронного голосования позволяет проголосовать всего за 3 минуты и в принципе исключает любые возможные фальсификации.

В 2007 году Эстония начала использовать IT для обеспечения публичной безопасности. Службы безопасности вышли на абсолютно новый уровень работы. Например, в 93% случаев скорая помощь отвечает на телефонный звонок не позднее, чем за 10 секунд, а дорожной полиции запрещено останавливать автомобилистов для технических проверок, поскольку вся информация находится на бортовых компьютерах.

Пока Нацбанк Беларуси только создал информационную сеть по технологии блокчейн, Эстония начала эксперименты с этой технологией еще в 2008 году, когда она только появилась. Сейчас балтийская страна является мировым лидером в технологии блокчейн, а наработками эстонских программистов пользуются в НАТО, институтах ЕС и даже в Министерстве обороны США.

Также в 2008 году эстонские пациенты получили онлайн-доступ ко всем своим данным о здоровье. Сейчас 95% данных, которые генерируются в эстонских больницах и поликлиниках, — в цифровом формате. Каждый житель Эстонии имеет электронную запись, которая содержит список всех медицинских показаний, анализов, рецептов, флюорографию и так далее. Проще работается и врачам — в любой момент они могут просмотреть электронную запись состояния здоровья пациента.

Писатели-фантасты в своих антиутопиях пугали нас тем, что если государство получит доступ к технологиям и сможет контролировать деятельность каждого человека, граждане станут подневольгными, государства станут полностью тоталитарными и демократия окажется под угрозой исчезновения. Но пример Эстонии свидетельствует: в хороших руках технологии, наоборот, делают общество взаимно прозрачным, безопасным, а демократия усиливается, что делает человека более свободным, а государственный аппарат — эффективным.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Справедливо заметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей статье для издания The Telegraph: «Наши граждане будут жить в глобальном и цифровом мире. Если мы этого не сделаем — государство просто устареет».

Пример Эстонии ярко свидетельствует о том, на что способна даже небольшая страна, но с большими идеями и сильной волей.

И мы, белорусы, в свою очередь должны переосмыслить то, что имеем сейчас, а также ответить на два простых вопроса: какой мы видим нашу страну в будущем и каково наше место в мире?