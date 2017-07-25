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В Минской области директор предприятия похитил почти 10 тонн топлива

  • 25.07.2017, 21:26
Фото: kiev-news.com

Полтора года за госсчет он заправлял не только свое авто, но и транспорт родственников.

По информации правоохранителей, на протяжении 2016-2017 годов руководитель предприятия похитил более 7 тысяч литров дизельного топлива и около 2,5 тысяч литров бензина. Таким образом, он причинил ущерб предприятию на общую сумму около 11,5 тысяч рублей.

Как пояснили в милиции interfax.by, он назначал встречу на бензозаправке людям, которых собирался заправить, приезжал и заливал им полный бак. При этом он использовал электронную карту, на которую головное предприятие ежемесячно переводило средства для заправки лесозаготовительной техники.

– То, что на заправке круглосуточно ведется видеонаблюдение, руководителя, похоже, мало интересовало. Все похищенное топливо он списывал на лесозаготовительную технику. А чтобы в бухгалтерии предприятия не возникало вопросов, начальник подстраховался и заправлял еще автомобиль бухгалтера, - рассказали в УВД.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.


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