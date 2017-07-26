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Знаменитого российского хоккеиста отстранили от соревнований из-за допинга

  • 26.07.2017, 7:49
Данис Зарипов

Игрок казанского "Ак Барса" Данис Зарипов отстранен от соревнований до 22 мая 2019 года из-за положительного допинг-теста.

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Решение приняла Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

В допинг-пробе Зарипова обнаружили препараты, относящиеся к классам S6.b (стимуляторы) и S5 (диуретики и маскирующие агенты).

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского профессора Ричарда Макларена опубликовала расследование, описав подробности государственной поддержки допинга в России. Материалы комиссии касались как олимпийского, так и паралимпийского спорта в РФ.

Из-за допингового скандала от участия в Олимпийских играх 2016 года отстранили сборную России по легкой (за исключением прыгуньи Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике. Российская сборная в полном составе также была отстранена от летней Паралимпиады.


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