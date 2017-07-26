Нидерланды заочно осудят виновников катастрофы MH17 26.07.2017, 7:54

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Cейчас страна вносит изменения в законодательство для введения практики заочного осуждения.

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе, который должен состояться в Нидерландах, для наказания виновных использует заочную процедуру.

Об этом в интервью "Громадському" рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Голландцы имели опасения относительно заочного осуждения. Потому что мы не можем отдать наших граждан. Мы можем только передать их на время судебного процесса или обеспечить видеосвязь. Это будет вызовом и для украинской, и для нидерландской судебной системы", – отметила она.

По словам Зеркаль, сейчас Голландия вносит изменения в законодательство для введения практики заочного осуждения.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.

8 июля 2015 года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета Безопасности всемирной организации с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом Boeing. Однако Россия заблокировала принятие резолюции.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

В июле 2017 года страны международной следственной группы по делу о крушении Boeing на Донбассе (JIT) – Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия – договорились о проведении судебного процесса, который пройдет в рамках голландского законодательства.