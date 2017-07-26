Фееричный сейв голкипера БАТЭ 26.07.2017, 7:58

Денис Щербицкий

25 июля БАТЭ проиграл пражской "Славии" с минимальным счетом — 0:1.

75 из 95 минут основного и дополнительного времени матча борисовчане играли вдесятером. Чехи очень хотели воплотить количественное преимущество в забитые голы. Но не получилось — не в последнюю очередь потому, что хорошо играл голкипер БАТЭ Денис Щербицкий.

В одном из моментов он "потянул" абсолютно безнадежный удар. На пути к воротам мяч сделал два рикошета, но Щербицкий всё же сумел дотянуться до него, передает Еврорадио.

А в другом эпизоде ворота БАТЭ спасли перекладина и штанга одновременно.