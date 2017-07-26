В Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности 5 26.07.2017, 8:07

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Синоптики предупреждают о плохой погоде в среду, 26 июля.

Ожидаются грозы и сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Гидромет.

На большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Днем по востоку страны в отдельных районах ожидается град, максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°C.

В Минске ожидаются грозы, при грозах местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в ночные часы в отдельных районах сильные ливни.

При сильном дожде МЧС не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).