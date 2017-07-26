Как «Despacito» может стать лебединой песней Мадуро 26.07.2017, 8:17

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НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Идея венесуэльского президента оказаться в тренде поп-музыки с треском провалилась.

Николас Мадуро попытался использовать в своих политических целях известную латиноамериканскую песню «Despacito». На фоне затянувшегося политического конфликта, при котором погибло уже около ста человек, горячий хит этого лета может стать лебединой песней Мадуро.

Количество просмотров хита «Despacito», что значит «медленно» пуэрториканского певца Луиса Фонси только на сервисе YouTube приближается уже к трем миллиардам.

Не удивительно, что политики стараются идти в ногу со временем, чтобы использовать в своих целях популярных исполнителей и их произведения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил с помощью песни побудить венесуэльцев голосовать за новое учредительное собрание.

«Министр связи Эрнесто Вилегасс говорит мне, что унас есть песня, сделанная группой творческих людей. Я ее не видел, давайте посмотрим, будет ли она вирусной? Вы хотите это увидеть?», – сказал Мадуро.

Сторонники Мадуро восторженно встретили кавер-версию, однако уже на следующее утро авторы песни и исполнитель высказался резко против использования своего творения в политических играх. Об этом Фонси написал в своем твиттере.

«Я не разрешал использовать песню или менять ее слова в политических целях, еще меньше – в прискорбной ситуации, которую переживает Венесуэла, страна, которую я так люблю», – написал Луис Фонси.

При этом появившуюся еще весной этого года пародию на Мадуро под названием Мадурито, что переводится как старик или пенсионер, Фонси не критиковал. Создатели же пародии намекнули, что президенту пора уходить.

О том, что Мадуро пора уходить уже несколько месяцев говорит о оппозиция. Протесты из-за реформ, которые проводит президент, усиливая свою власть и притесняя оппозицию, не прекращаются уже четвертый месяц. В ходе столкновения участников акций протеста с полицией и нацгвардией погибли уже около ста человек.

«Для нас это не просто статистика, это рассказы о борьбе с диктатурой. Мы помним каждого из них по имени и фамилии, через их семьи. То, что происходит в Венесуэле, является человеческой трагедией, примером которой являются молодые люди, отдавшие свою жизнь за другое будущее», – говорит протестующий.

Неомар Ландер, 17-летний протестующий, погиб в ходе столкновений с полицией в прошлом месяце. Оппозиция сообщила, что Ландер был убит шашкой со слезоточивым газом, попавшим прямо в него. Власти утверждают, что он погиб, когда в его руках взорвался домашний коктейль Молотова. С тех пор подросток стал символом сопротивления молодежи в Венесуэле.

Сегодня оппозиция намерена провести двухдневную забастовку, которую она анонсировала еще на прошлой неделе. А в воскресенье в Венесуэле должны пройти выбора в национальное учредительное собрание. Оно в свою очередь должно будет реформировать конституцию, проект которой будет вынесен на референдум. Оппозиция выступает против, так как видит в этом нарушение конституции.