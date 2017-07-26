У белорусов нет денег на рестораны 19 26.07.2017, 8:21

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Компания МАСМИ провела исследование по изучению посещения заведений общепита жителями белорусских городов.

Более половины горожан (60,6%) заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда (суши, пиццу и т.д.), сообщили Thinktanks.by в МАСМИ.

Где чаще всего посещают общепит?

Минчане чаще отдают предпочтение еде вне дома, чем жители других белорусских городов. В столице примерно каждый второй опрошенный (55,6%) посещает заведения общепита и заказывает готовые блюда с доставкой, в то время, как в других городах – только каждый третий (33,2%). Частота посещения кафе и ресторанов у жителей Минска тоже выше: 1 раз в неделю и чаще их посещают 23,3% опрошенных, в то время, как для других городов этот показатель в двараза ниже (10,2%).

Куда ходят люди?

Наиболее популярными заведениями общепита являются кафе и пиццерии: их посещает примерно каждый 4-й горожанин. Жители столицы гораздо чаще, чем все горожане, выбирают фастфуды и кофейни/пекарни/кондитерские. В первую очередь, это связано с высокой концентрацией этих заведений в Минске и недостаточным количеством в других городах.

Поводы

Как показал опрос, чаще всего белорусские горожане посещают кафе и рестораны с друзьями и знакомыми (65%), семьей и детьми (41,6%), с мужем/женой/парнем/девушкой (41,4%).

Среди наиболее распространенных поводов, чтобы сходить в кафе или ресторан – проведение досуга (развеяться и развлечься), дружеская или семейная встреча. Для жителей столицы посещение заведений общепита постепенно становится чем-то обычным, для этого не нужен особый повод – просто нет времени готовить дома и нужно где-то позавтракать/пообедать/поужинать в течение рабочего дня. Среди ключевых факторов выбора заведений общепита у белорусских горожан – качество еды, ее стоимость и удобное месторасположение кафе или ресторана.

В опросе приняли участие 1000 мужчин и женщин 18-64 лет, жители Минска, областных центров и других городов Беларуси. Метод сбора информации – face-to-face интервью. Время опроса – январь 2017 года.