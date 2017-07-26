«Евровидение 2018» пройдет в Лиссабоне 26.07.2017, 8:27

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Организаторы конкурса выбирали из таких вариантов, как Лиссабон, Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Местом проведения песенного конкурса "Евровидение 2018" выбран город Лиссабон (Португалия).

Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

Конкурентами столицы страны были Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра.

Полуфиналы конкурса 2018 года запланированы на 8 и 10 мая. Гранд-финал "Евровидения" состоится 12 мая.

Песенный конкурс "Евровидение 2017" проходил в Киеве с 9-го по 13 мая. Победу на нем одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.