ЦСКА Виктора Гончаренко уверенно стартовал в квалификации Лиги чемпионов 1 26.07.2017, 8:58

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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА обыграл на выезде греческий АЕК.

Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко уверенно стартовали в квалификации Лиги чемпионов и практически обеспечили себе выход в плей-офф, сообщает БелТА.

Серебряные призеры российского чемпионата, играя в Афинах против греческого АЕКа, порадовали своих болельщиков хорошей игрой и уверенной победой со счетом 2:0. В самом конце первого тайме Алан Дзагоев забил первый гол, а через 10 минут после перерыва Понтус Вернблум установил окончательный результат.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил голов в матчах Лиги чемпионов. По мнению специалистов, ЦСКА на своем поле вряд ли позволит соперникам забить 3 мяча и пробиться в следующий раунд квалификации ЛЧ.

Ответную встречу команда Виктора Гончаренко проведет в Москве 2 августа. А вот футболистам борисовсого БАТЭ в этот же день придется приложить максимум усилий, чтобы взять реванш у пражской "Славии", которой они уступили 0:1. Несмотря на минимальный счет, чемпионы Чехии имели подавляющее преимущество.

За всю игру подопечные Александра Ермаковича нанесли лишь один удар в створ ворот соперников, а те 20 раз тревожили голкипера Дениса Щербицкого. После матча в Праге наставник борисовчан отметил, что игра получилась очень сложной, ведь с середины первого тайма его подопечные остались в меньшинстве после удаления Евгения Яблонского.

К счастью, хозяевам не удалось больше отличиться, что оставляет БАТЭ шансы в ответной встрече добиться положительного результата, сказал Александр Ермакович.

Как и ожидалось, игра началась с атак чемпионов Чехии, которые сразу завладели инициативой. На протяжении всего первого тайма гостям не удалось провести ни одной мало-мальски опасной атаки на ворота Яна Лаштувки, который до перерыва практически не вступал в игру.

Результаты других матчей 3-го круга квалификации Лиги чемпионов: "Стяуа" (Бухарест, Румыния) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) – 2:2, "Партизан" (Белград, Сербия) – "Олимпиакос" (Пирей, Греция) – 1:3, "Вардар" (Скопье, Македония) – "Копенгаген" (Дания) – 1:0, "Карабах" (Агдам, Азербайджан) – "Шериф" (Тирасполь, Молдова) – 0:0.

Сегодня состоятся еще несколько первых матчей этого отборочного этапа. Футболисты киевского "Динамо" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича и Никитой Корзуном в составе примет в столице Украины гостей из швейцарского клуба "Янг Бойз" (Берн). Казахстанская "Астана", за которую выступают белорусы Игорь Шитов и Иван Маевский, на своем поле сыграет с польским чемпионом варшавской "Легией". Ответные поединки за выход в плей-офф состоятся 1 и 2 августа.