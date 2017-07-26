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Власти решили «поиграть» с бизнесом

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  • 26.07.2017, 9:15
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Независимые эксперты бьют тревогу относительно введения чековых игр.

Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПмР) высказались резко против введения на территории Беларуси института чековых игр, проводить которые будет унитарное предприятие МНС Беларуси.

Мнение экспертов отражено в письме ОО «МССПмР», которое направлено в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также в Совет по развитию предпринимательства, пишет «Ежедневник».  

Возможность проведения чековых игр предусмотрена проектом Указа «О проведении чековых игр», а также проектом постановления Совмина «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр». 

Предполагается, что физическое лицо, получившее платежный документ за приобретенный товар (работу, услугу) сможет  зарегистрировать  такой платежный документ в специальном интернет-ресурсе,  в связи с чем автоматически станет претендентом на определенный выигрыш. Естественно, если покупателю не выдали чек, то он не сможет участвовать в игре.

По замыслу разработчиков документа, это должно стимулировать физических лиц всегда требовать выдачи чека при покупке товара (работы, услуги), что в свою очередь минимизирует черный нал и увеличит поступление налогов.  

Организацию и проведение чековых игр будет осуществлять РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». За его же счет будет формировать и призовой фонд чековой игры, в размере «не более 20 процентов от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату».

По мнению экспертов  ОО «МССПиР» анализ вышеназванных проектов нормативных актов показал,  что предложенные в них меры  являются попыткой ввести новые поборы с предпринимателей и новые административные процедуры.

Эксперты считают,  что это в итоге приведет к созданию дополнительных барьеров для ведения легального бизнеса в нашей стране.

«По нашему мнению, проектами Указа и Постановления предлагается введение дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики в виде «абонентской платы» и дополнительных отчислений от всех продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг, что фактически создаст дополнительную финансовую  нагрузку, в принудительной не фискальной форме», - говорится в письме ОО «МССПиР».

Эксперты считают, что  субъекты хозяйствования будут вынуждены отнести новые расходы на увеличение цен и тарифов, что может привести к  росту  инфляции. Следовательно, это приведет и  к ухудшению положения населения страны, поскольку и работы и услуги подорожают.

Союз обращает особое внимание, что в проекте Указа уже заложена суперрентабельность от этой деятельности. Согласно пункта 1.3. проекта Указа, призовой фонд будет формироваться «в размере не более 20 процентов от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату». Следовательно, 80 процентов от этих сумм будет составлять прибыль предприятия, а это уже сверхприбыль монополиста - РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

«Даже при проведении лотерей на формирование призового фонда выделяется 50% от собранных сумм, и это там где есть принцип добровольности», -  говорится в письме.

Эксперты союза считают, что указанные нормативные акты - это «попытка нерыночными мерами создать дополнительный источник доходов для РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Кроме того,  введение чековых игр является по существу новой формой контроля в обход Указа № 510 и причем со стороны предприятия (РУП), что противоречит позиции президента о том, что контроль – это функция государства, а не предприятий. 

Подытоживая указанные выводы, ОО «МССПиР»  отметило в своем письме, что это «приведет к созданию дополнительных барьеров для ведения легального бизнеса на территории Республики Беларусь, а также может ухудшить положение нашей страны в рейтинге Doing Business».


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