закрыть
26 июля 2017, среда, 11:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кто «накручивает» счетчики?

11
  • 26.07.2017, 9:20
  • 3,108

Жители Микашевичей получили шокирующие «жировки».

«Вымыли целый зоопарк» - к такому выводу пришли жильцы ЖСПК «Гранит-3», д.№39 по улице Первомайской, после того, как получили жировки коммунальных услуг.

Особенно удивил расход холодной и горячей воды по показаниям приборов индивидуального учёта. У многих цифры «зашкаливали» в десятки раз. Например, в двухкомнатной квартире, где проживает двое взрослых и трое маленьких детей, «от фонаря» было приплюсовано на каждый счётчик по 31 кубометру воды, пишет «Информ-прогулка».

- Столько воды мы можем расходовать только за полгода, - говорит молодая семья. - В месяц у нас выходит холодной воды - 7-8 кубов и горячей столько же. В мае за коммунальные услуги заплатили 52.49 рублей, в июне без воды - 44.07. За июль к оплате - 107.48 рублей.

К тому же расчёты за воду начислялись жильцам по разным тарифам. У кого-то она была по 0,5322, а у некоторых - 0,7839. Жильцы дома возмущены. Каждый месяц они передают данные по счётчикам. И никогда не было проблем. Стали разбираться. Для начала позвонили в ЖКХ. И в ответ на свои претензии услышали: «Кого вы хотите обмануть? У вас ведь именно такие цифры на счётчике, как у нас записано!» И добавили, что такие данные им передали с «Водоканала». А они к ним ещё парочку цифр приплюсовали.

- Позвонили на «Водоканал», сверили свои показания. Оказалось правильно, - рассказывают жильцы. - Там сказали, что начислением занимается бухгалтерия ЖКХ. Посоветовали снова позвонить туда. На этот раз нас заверили, что произошёл сбой системы при начислении. А когда мы поставили в известность, что платить не будем, пригрозили: «Платить придётся, а то пеня вырастет».

- Но с какой «радости» мы должны переплачивать почти 70 рублей? - вновь жалуются люди. - Это не наша ошибка. У нас лишних денег нет. Тем более что все платят ещё и кредиты за квартиру по 200-300 рублей.

По вопросу расхода воды и её начислению 20 июля прошло собрание жильцов возле дома с участием председателя ЖСПК «Гранит-3» Владимира Волынчица. Благодаря его ходатайству вопрос решился положительно. Комунальники пообещали в августе произвести перерасчёт. И заверили, что пеня взиматься не будет.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра