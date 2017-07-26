Кто «накручивает» счетчики? 11 26.07.2017, 9:20

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Жители Микашевичей получили шокирующие «жировки».

«Вымыли целый зоопарк» - к такому выводу пришли жильцы ЖСПК «Гранит-3», д.№39 по улице Первомайской, после того, как получили жировки коммунальных услуг.

Особенно удивил расход холодной и горячей воды по показаниям приборов индивидуального учёта. У многих цифры «зашкаливали» в десятки раз. Например, в двухкомнатной квартире, где проживает двое взрослых и трое маленьких детей, «от фонаря» было приплюсовано на каждый счётчик по 31 кубометру воды, пишет «Информ-прогулка».

- Столько воды мы можем расходовать только за полгода, - говорит молодая семья. - В месяц у нас выходит холодной воды - 7-8 кубов и горячей столько же. В мае за коммунальные услуги заплатили 52.49 рублей, в июне без воды - 44.07. За июль к оплате - 107.48 рублей.

К тому же расчёты за воду начислялись жильцам по разным тарифам. У кого-то она была по 0,5322, а у некоторых - 0,7839. Жильцы дома возмущены. Каждый месяц они передают данные по счётчикам. И никогда не было проблем. Стали разбираться. Для начала позвонили в ЖКХ. И в ответ на свои претензии услышали: «Кого вы хотите обмануть? У вас ведь именно такие цифры на счётчике, как у нас записано!» И добавили, что такие данные им передали с «Водоканала». А они к ним ещё парочку цифр приплюсовали.

- Позвонили на «Водоканал», сверили свои показания. Оказалось правильно, - рассказывают жильцы. - Там сказали, что начислением занимается бухгалтерия ЖКХ. Посоветовали снова позвонить туда. На этот раз нас заверили, что произошёл сбой системы при начислении. А когда мы поставили в известность, что платить не будем, пригрозили: «Платить придётся, а то пеня вырастет».

- Но с какой «радости» мы должны переплачивать почти 70 рублей? - вновь жалуются люди. - Это не наша ошибка. У нас лишних денег нет. Тем более что все платят ещё и кредиты за квартиру по 200-300 рублей.

По вопросу расхода воды и её начислению 20 июля прошло собрание жильцов возле дома с участием председателя ЖСПК «Гранит-3» Владимира Волынчица. Благодаря его ходатайству вопрос решился положительно. Комунальники пообещали в августе произвести перерасчёт. И заверили, что пеня взиматься не будет.