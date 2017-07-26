Лукашенко: Куба — любовь моя 13 26.07.2017, 9:28

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Белорусский диктатор заявил, что очень ценит поддержку его режима со стороны Кубы.

Лукашенко поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро Руса с Днем национального восстания, сообщает пресс-служба белорусского правителя в среду.

«Сегодня в условиях сложной и изменчивой международной обстановки Беларусь особенно ценит надежные и открытые отношения с Кубой. Мы с большим уважением относимся к последовательной и принципиальной политике кубинского государства, направленной на обеспечение социальной справедливости, оборону независимости и национального достоинства», - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что дальнейшее динамичное развитие белорусско-кубинского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса является одним из приоритетов внешней политики Беларуси.