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Уборка зерновых в Беларуси затянется

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  • 26.07.2017, 9:37
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Фото: nn.by

Вопрос — насколько.

Созревание посевов яровых культур по регионам республики будет не дружное, растянутое во времени, что приведет к удлинению продолжительности уборки зерновых и зернобобовых, пишет Agriculture.by.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 25 июля в Беларуси убрано 2,85% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 31,2 центнера с гектара, намолочено 200,6 тыс. тонн зерна. Это заметно меньше прошлогоднего - тогда на аналогичною дату было убрано 15,3% посевных площадей и намолочено 1133 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,5 ц/га.

К массовой уборке в этом году приступили только Гомельская (10,2% убранных площадей) и Брестская (6,05%) области. Витебская и Могилевская области не приступили к уборке вовсе. Техническая возможность имеющейся в распоряжении сельскохозяйственных организаций зерноуборочной техники позволяет при максимальной выработке на каждую единицу завершить уборочную компанию за 17−25 дней в зависимости от региона, рассказали в НПЦ НАН Беларуси по земледелию.


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