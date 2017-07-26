Ученые доказали: счастье покупается и продается 8 26.07.2017, 9:55

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Радостные мгновения людям приносят свободные минуты.

Национальная академия наук США опубликовала сенсационное исследование международной команды ученых, которое доказывает, что счастье вполне можно приобрести за деньги. Для того, чтобы стать счастливее, достаточно просто платить другим людям за работу по дому, которая отнимает много времени и сил, пишет «МК».

Авторы исследования утверждают, что независимо от материального положения, человек, у которого слишком много забот и обязанностей, может стать счастливее, просто обменивая деньги на минуты, которые можно потратить так, как пожелаешь. Ученые провели опрос среди 4500 человек, респондентам задавали вопрос, нанимают ли они работников для выполнения домашних дел, чтобы увеличить количество своего свободного времени. 28% опрошенных ответили утвердительно, дальнейшие тесты показали, что именно эта группа людей более довольна жизнью, чем те, кто справлялся со всеми обязанностями самостоятельно.

Также люди, отлынивающие от домашних дел, намного реже испытывали стресс от нехватки времени, который сильно сказывается на удовлетворенности жизнью. Заключительной частью исследования стал эксперимент в ходе которого 60 работающим людям два выходных подряд выдавали по 40 долларов на расходы. В одну неделю их просили потрать деньги на какие-либо вещи, а в другую – на то, что могло бы сэкономить их время. В конце исследования испытуемые сообщили, что во вторую неделю они испытывали намного больше позитивных чувств, таких, как энтузиазм и радость. В то же время от нехватки свободного времени в первую неделю они чаще чувствовали подавленность, страх и нервозность.

Может ли дополнительное свободное время в реальности сделать любого человека счастливым, мы спросили у психолога Лилии Мареевой:

«Психика большинства людей устроена таким образом, что у человека постоянно есть ощущение, что для полного счастья ему чего-то не хватает. Кто-то считает себя недостаточно красивым, кто-то недостаточно богатым, а у кого-то все это есть, но элементарно не хватает времени, чтобы спокойно пожить, расслабиться и почувствовать себя счастливым. Безусловно, человеку, который сильно загружен, любое дополнительное свободное время приносит радость. Поэтому получается, что, заплатив домработнице, например, он покупает свободное время, и это делает его счастливее. Тем временем одинокие люди зачастую от избытка свободного времени, наоборот, постоянно ощущают себя несчастным. К тому же счастье — это все-таки особое состояние души, некоторые люди ищут негатив на ровном месте, поэтому никогда до конца не чувствуют себя счастливым. А ответ на вопрос — можно ли купить счастье за деньги, для каждого свой. Для кого-то без определенного уровня достатка счастье вообще не представляется возможным, а кто-то и в бедности радуется каждому дню».