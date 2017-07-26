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Белорусам не по карману мясо и масло

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  • 26.07.2017, 10:16

В первом полугодии белорусы купили меньше мяса, субпродуктов и сливочного масла.

Продажи сливочного масла с денежном выражении через организации торговли в первом полугодии сократились в сравнении с прошлым годом на 8,3% до 10,5 тыс. т. Заметим, что белорусская молочная промышленность в состоянии выпускать порядка 10 тыс. т масла ежемесячно. Соответственно, около 8 тыс. т каждый месяц уходит на экспорта, пишет belmarket.by.

Продажи мяса, включая мясо птицы и субпродукты, сократились в первом полугодии на 2,1% до 166,3 тыс. т, при этом на 8% упал сбыт мясных консервов до 4,4 тыс. т. Объем продаж колбасных изделий, копченостей остался на уровне прошлого года или составил 153,5 тыс. т.

Сильнее всего сократилось потребление фруктовых и овощных соков. Оно уменьшилось на 16,5% до 2,7 млн. дал.

Белорусы увеличили потребление сыров на 3,4% до 19,9 тыс. т, яиц на 3,9% до 560,8 млн. штук, растительного масла — на 1,7% до 33,6 тыс. т, круп — на 2% до 46,2 тыс. т, макаронных изделий — на 1,2% до 29,6 тыс. т.


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