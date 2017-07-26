закрыть
26 июля 2017, среда, 11:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Маккейна в сенате встретили аплодисментами

4
  • 26.07.2017, 10:19

Cенатор приступил к своим обязанностям после операции.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, перенесший операцию после обнаружения рака головного мозга, вернулся на работу, где его встретили аплодисментами, передает ABC News, пишет korrespondent.net.

Когда Маккейн, у которого появился новый шрам - над левым глазом, появился в зале сената, сенаторы встали и проводили Маккейна аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Маккейн намерен после операции вернуться для работы над законопроектами, включая проект закона о новых санкциях против России.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра