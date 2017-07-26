Торговцы из Средней Азии вытесняют белорусских предпринимателей с рынка 7 26.07.2017, 10:28

Что скрывается за феноменом «азиатских» магазинов.

Хлопчатобумажный джемпер электризует волосы, натуральный детский плед «кусается», а с новой сумки облупливается краска уже на второй день – наши читатели, позвонившие на горячую линию mlyn.by, конечно, не рассчитывали задешево приобрести карденовский original, но справедливо возмущались тем, что их, мягко говоря, ввели в заблуждение.

При этом вернуть назад приобретенные вещи оказалось затруднительно: кассовые чеки продавцы не выдавали. Когда стало ясно, что подобные случаи далеко не единичные, мы решили разобраться, что же происходит в городах нашей области, где за последние два-три месяца предприниматели из Средней Азии массово открыли магазины с товарами по очень низким ценам.

Какой чек?.. Следующий!

«Азиатский» магазин в Дзержинске заработал два месяца назад в торговом центре «Радуга», который находится рядом с районным исполнительным комитетом.

Мне, прежде всего, хотелось подержать в руках большое полотенце за 8 рублей, о котором рассказал один из читателей. В универмагах, как я заметила, стоимость такого полотенца – от 14 рублей.

Торговый зал оказался неожиданно большим: свыше 300 кв. метров. Примитивная выкладка товара и убогие стеллажи напомнили барахолку из 90-х. Тем не менее покупателей достаточно: судя по всему, сарафанное радио в Дзержинске работает исправно. Полотенца свешивались с перекладин на самом видном месте. На этикетках указан состав ткани – 100% хлопок. Только вот моя ладонь опытного шопоголика сразу ощутила скользкие волокна, и махровое полотно по структуре оказалось слишком рыхлым – явный признак подделки низкого качества.

Плохая вещь даже за полцены не нужна, и я переключила свое внимание на прилавок слева. Там две женщины уже набирали целую стопку детских колготок.

– Смотрите, – сказала одна из них, перехватив мой взгляд, – 3 рубля 50 копеек! А тут на рынке дешевле 8 рублей никто не продает. Возьму сразу десяток.

Покупательницу явно гипнотизировали низкие цены:

– А носки… И женские, и мужские любого размера – по 50 копеек, а в других магазинах – от полутора рублей.

Поддавшись столь красноречивым доводам, попросила продавца восточной наружности подобрать мне товар из полностью натурального материала. Как-никак хлопок – визитная карточка Средней Азии. Тот уверенно предложил пару носков моего размера, и я направилась к кассиру – молодому человеку за столиком у выхода с бейджем на груди «Продавец Уринов Бобурджон». Отсчитав сдачу с рубля, он передал покупку и улыбнулся. Все, больше ничего! Любезный молодой человек обратился сразу к следующему покупателю. Для чистоты эксперимента немного потопталась на месте, но Уринов Бобурджон на меня даже не среагировал.

Замечу, что ни трем-четырем покупателям, которых обслуживали до меня, ни супружеской паре, оплатившей блузку после, не посчастливилось получить документ, подтверждающий факт покупки.

Контрольная закупка

Сотрудников налоговой инспекции по Дзержинскому району не надо было уговаривать. Услышав нашу историю, они посетили территорию низких цен.

Как и предполагала, им тоже не выдали документ, подтверждающий прием наличных денежных средств, после оплаты четырех пар носков меченой купюрой. А в кассе торгового объекта обнаружили сумму, на 22% превышающую выбитую по чекам. Практически пятая часть выручки ушла в тень!

Налоговики также выявили 210 единиц – джинсы, рубашки, куртки, сумки, пледы якобы из Узбекистана, России и Китая – без товарно-транспортных накладных. «Серый» товар арестовали, готовятся документы для передачи в суд, где будет рассматриваться вопрос о конфискации.

Пока шла проверка, изучила этикетку купленных мной «хлопчатобумажных» носков: 80% – бамбук, 15% – полиамид, 5% – лайкра… Чего уж там! Если Синдбад-мореход запросто превращается во вьючного верблюда, а камни в руках феллаха – в золото, то почему бамбук вкупе с полиамидом и лайкрой не может стать стопроцентным хлопком?!

«Компетентный» продавец, находившийся в торговом зале без бейджа, тем временем быстренько откланялся, пробормотав фразу, дескать, он просто зашел к приятелю в гости…

Но самое интересное ждало впереди. Выяснилось, что по документам владельцем «узбекского» магазина является зарегистрированный в Несвиже индивидуальный предприниматель Евгений Чирко. Встав на защиту своих работников, он посетовал: мол, с кем не бывает и не надо к бизнесу относиться плохо. И так тяжело приходится: недавно «Радуга» повысила аренду, а тут еще партию товара арестовали… Если так дальше пойдет, то этот магазин впору закрывать.

Оставим пассажи предпринимателя Чирко без комментариев. Мне кажется, вдумчивый читатель сам сделает правильные выводы для себя.

Джентльмены удачи

Аналогичный магазин в Жодино открылся несколько месяцев назад на улице Гагарина, 4. Он принадлежит ООО «Джентльмены удачи», владелец которого – гражданин Узбекистана Зиёвуддин Жанаев. Тоже достаточно большой торговый зал, только цены повыше: большое полотенце – 9 рублей, носки – 60 копеек. После внимательного изучения ассортимента понимаю, что предлагают здесь такой же набор товаров, как и в Дзержинске: спортивные костюмы, майки, сорочки, меховые детские игрушки… Скользкую синтетику также выдают за натуральное сырье. Зиёвуддин Закиржонович не моргнув глазом говорит, что это исключительно ради блага самих покупателей. Якобы белорусы неохотно берут изделия из хлопка… Странная логика, однако!

От контрольной закупки на этот раз мы отказались. В «джентльменский» магазин в тот день пожаловали сотрудники местного исполкома и Госстандарта, и они почему-то нервно реагировали на интерес журналиста к происходящему.

«Тюбетейки» наступают?

– Недобросовестная конкуренция! – утверждает генеральный директор ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» Андрей Жук.

В качестве доказательства руководитель знакомит с заключением аккредитованной лаборатории на изделия, которые приобретены в местном «узбекском» магазине. При этом Андрей Жук уточняет: как профессионал, он сразу обнаружил несоответствие состава ткани маркировке.

Специалисты РУП «Центр научных исследований легкой промышленности» установили, что из пяти образцов изделий в четырех фактический состав сырья не соответствует заявленному. Проще говоря, на этикетке мужской сорочки указан стопроцентный хлопок, а в действительности это полиэстер, причем на все 100. Не говоря уже о таких «мелочах», как отсутствие наименования и назначения, размера, модели (артикула), реквизитов производителя, за что своим предприятиям и продавцам не поздоровится.

– А они запросто обманывают покупателя, – констатирует Андрей Жук.

Директор и соучредитель компании «Марк Формэль» Андрей Сериков, имеющей по всей республике разветвленную сеть фирменных магазинов белья и трикотажа, видит в сложившейся ситуации не только неравные условия работы, но и серьезную угрозу отечественному легпрому. По его оценке, масштаб торгового нашествия измеряется миллионами долларов.

– Товар по сверхнизкой цене, проще говоря, контрабандный, есть только в Средней Азии, где существуют «окна» на границе с целым рядом стран, – излагает свою версию Андрей Сериков. По мнению предпринимателя, никто не даст гарантию того, что с учетом свободного перемещения в странах ЕАЭС вместо сертифицированных условно 100 трусов в Беларусь не хлынет еще 100 подобных партий. Или даже больше. Сомневается Андрей Сериков и в должной требовательности и непредвзятости лабораторий в Казахстане и России, осуществляющих сертификацию продукции.

– На внутренний рынок можно допускать лишь тех, кто полностью соблюдает законодательство Беларуси, платит все налоги, – считает директор ОАО «Світанак» Юрий Лукашевич. – Кто способен выполнять требования наших нормативных документов, как это делают отечественные производители.

Вместо послесловия

Недавно концерн «Беллегпром» обратился в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарт Беларуси. В письме руководителя ведомства идет речь не о преференциях, а лишь о создании равных, цивилизованных условий хозяйствования для иностранных и отечественных производителей. Пока последние с ужасом смотрят на происходящее и поговаривают о возможных сокращениях на своих предприятиях.

Тем временем «азиатский» бизнес, несмотря на мониторинги государственных органов, вольготно чувствует себя, ловко обратив в свою пользу установленный в Беларуси двухлетний мораторий на проверки…