Видеофакт: После ливня на улицы Минска вышли поливальные машины 7 26.07.2017, 10:30

Яркий пример выбрасывания на ветер бюджетных денег.

После сильнейшего ливня накануне вечером, во время которого в Минске выпало более половины месячной нормы осадков, ровно в 4 утра на столичные улицы вышла поливальная техника, пишет belaruspartisan.org.

Факт глупейшего расходования столичными властями денег налогоплательщиков зафиксировал пользователь Фейсбука Dima Stanuta. Думаем, если бы власти отчитывались перед гражданами, на что расходуются бюджетные деньги, такого бы не произошло.