После грозы без электричества остаются 37 населенных пунктов 1 26.07.2017, 11:10

От ливня и грозы с сильным ветром 25 июля наиболее пострадали Брестчина и Минщина.

Согласно пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, ветер повредил крыши двух жилых домов и шести сельскохозяйственных зданий в двух населенных пунктах Барановичского района Брестской области и Клецкого района Минской области.

На Брестчине зафиксированы 15 случаев падения деревьев, в Минске — два. Деревьями был поврежден один легковой автомобиль.

Были подтоплены 26 жилых домов, 19 частных подворий и три административных здания в трех районах Брестской области, шести районах Минской области и в Минске. В столице с 22:10 были подтоплены 14 участков дорог. Было приостановлено или ограничено движение 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрутов. Время задержки составляло от 25 минут до 3 часов.

Спасатели достали из зон подтопления восемь легковых автомобилей.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 283 населенных пунктов. По состоянию на 6.00 26 июля без электричества остаются 37 населенных пунктов в Брестской и Минской областях.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.