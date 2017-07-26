iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple 26.07.2017, 11:23

Компания предложит только два варианта памяти 128 ГБ и 256 ГБ.

Новый iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном от «яблочной» компании. Цена смартфона будет стартовать от $1 100 — $1 200. Об этом сообщает журналист Forbes Гордон Келли, пишет take-profit.org.

Некоторые источники утверждают, что Apple предложит только два варианта памяти 128 ГБ и 256 ГБ, но у Келли недостаточно информации, чтобы подтвердить это.

Кроме того, журналист подробно рассказал обо всех новых дизайнерских решениях радикально переработанного юбилейного (10-ти летнего) iPhone.

В своей колонке Келли также опубликовал рендерные фотографии нового iPhone, который сделал производитель чехлов Nodus, получивший от Apple все необходимые данные о габаритах и расположении органов управления устройства.

iPhone 8 должен получить 5,8-дюймовый дисплей, который со всех четырех сторон будет окружать окантовка шириной около 4 мм. В новом смартфоне также, как и в iPhone 7 будет отсутствовать стандартный 3,5 мм разъем для наушников и пользователям придется подключать «уши» через Lightning порт.

Новый смартфон от Apple будет оснащен стереодинамиками и на передней панели будет отсутствовать кнопка Home. По мнению Келли, пока не ясно, сможет ли Apple интегрировать Touch ID в новый дисплей устройства. Может быть эта функция будет перенесена на увеличенную кнопку Power на правой грани смартфона.

Кроме того, рендеры подтверждают, что iPhone 8 будет иметь двойную заднюю камеру с новым вертикальным выравниванием, точная конфигурация и разрешение объективов неизвестны.

Журналист Forbes полагает, что срок службы аккумулятора нового iPhone значительно улучшится. Это будет связано с новой конфигурацией батареи L-образной формы.