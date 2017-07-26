Власти записали мать троих детей в «тунеядки» 24 26.07.2017, 11:30

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«Изменения» в декрете о «тунеядцах» действуют только на бумаге.

«Я мама троих детей, С января этого года я являюсь тунеядкой», — написала в редакцию читательница Мария (имя изменено). Женщина убеждена, что декрет № 3 нужно доработать — не взимать сбор с матерей, которые нигде не работают, до достижения их детьми 10 лет. Мы публикуем мнение читательницы, которая пояснят свою позицию, пишет tut.by.

Напомним, в нашумевший декрет о «тунеядстве» в январе этого года внесли изменения. Родители, которые воспитывают детей до 7 лет, не будут платить налог на «тунеядство» только в том случае, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование. До изменений от уплаты налога освобождены домохозяйки, которые нигде не работают и воспитывают детей до 7 лет, независимо от того, посещает ли ребенок дошкольное учреждение. При этом ранее в МНС заявляли, что освободить таких женщин от сбора могут до того момента, пока младшему ребенку не исполнится 10 лет.

Сейчас на рассмотрении у Лукашенко находятся очередные изменения в декрет № 3.

С некоторых пор я уже не являюсь многодетной мамой, так как старшему сыну исполнилось 18 лет. В этом году он закончил обучение в колледже на платной основе, увлекается бодибилдингом. Младшим девочкам 8 лет и 4 года. Самая младшая посещает детсад. И это означает, что с января этого года я являюсь «тунеядкой».

Я не работаю по нескольким причинам. Первая — дети часто болеют, иногда одновременно или друг за другом. Кому нужен работник, который постоянно уходит на больничные?

Вторая причина — у мужа ненормированный рабочий день, он уезжает в командировки и соответственно детей заводить и забирать из садика и школы он не может. Бабушек и дедушек, которые могли бы нам помочь, у нас так же нет. Бабушка у нас одна, живет в деревне, у нее слабое здоровье.

Третья причина — я стараюсь развивать детей. К примеру, со старшей посещаем 2 раза в неделю детскую школу искусств. При это еще 3−4 раза в неделю помимо занятий нужно сходить в школу искусств, чтобы сделать домашнее задание, так как музыкального инструмента дома у нас нет. На него не хватает денег. Еще дочке очень нравится рисовать, посещаем один раз в неделю кружок рисования. Ей хотелось бы чаще, но не хватает времени. В субботу посещаем в школе кружок для юных библиографов.

А еще обе мои девочки занимаются вокалом, это еще 3 раза в неделю нужно съездить на другой конец города на занятия. Спросите, почему не нашли ближе к дому, то отвечу — мы искали хорошего преподавателя и нашли в другом конце города. А еще посещаем концерты круглый год, участвуем в конкурсах — этому тоже отдается немало времени и денег. Но девочки в восторге, и это главное!

И все это мы посещаем в рабочее время с 10 утра до 18 -19 вечера, так как позже никто не работает.

Я целиком и полностью посвящаю себя своей семье, своим детям, их творчеству, их увлечениям. Показываю и рассказываю детям, сколько всего интересного вокруг нас. И очень хочется, чтобы они выросли здоровыми во всех отношениях людьми, достойной сменой, ведь наши дети — это будущее нашей страны.

Я представляла таких мам, как я, на работе, и что я вижу. Если я так часто буду ходить на больничные, то со мной в конце концов расторгнут контракт. Придется искать другую работу, а на ней будет то же самое. К тому же и рабочий график должен быть с 8 до 17, чтобы успеть собрать детей до 18 часов. Школа и сад находятся на расстоянии 4 остановок друг от друга.

И еще. Если мама работает, значит дети не посещают никаких кружков, за исключением выходных. Или посещают редко. Потому что восьмилетнего ребенка отправить самостоятельно колесить по городу я не могу. Ну и у младшей дочки тоже никаких занятий не будет. Что же мои дети будут видеть? Дом-сад-дом, дом-школа-дом.

А ведь мои девчонки — победительницы и лауреаты республиканских и международных вокальных конкурсов! И вот это у них надо забрать, лишить… и заставить их маму работать? А разве же я не работаю, занимаясь детьми? Разве же это не самый главный труд и вклад в будущее нашей страны?

Или же лучше, чтобы дети, в конце концов, были заняты улицей, плохими привычками?

Я, мягко говоря, в шоке от того, как доработали декрет № 3. Хотели дать возможность матерям находиться дома до исполнения ребенку 10 лет — это было бы абсолютно правильным решением. Ведь в 10 лет ребенок уже может быть самостоятельным. Моя старшая дочь еще немного побаивается переходить проезжую часть по дороге в школу, а ведь переходов несколько, другого пути в школу нет. Еще такой момент, что в школе не хватает мест в группе продленного дня. Это означает, что ребенок до вечера должен находиться дома один, а все службы охраны детства трубят в один голос, чтобы родители не оставляли малолетних детей одних без присмотра.

Вот еще вопрос: куда мне отправить восьмилетнего ребенка на каникулах, если мы с мужем работаем, а единственная бабушка живет далеко и ей бы самой себя обслужить? У нас детей на работу приводить нельзя.

Обидно за матерей. И многое еще не сказано. Хочется плакать.