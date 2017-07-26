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Алексей Щедров: БТ-шники не думают о людях

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  • 26.07.2017, 11:58
Алексей Щедров

ГосСМИ записали клеветнический репортаж про приют для бездомных в деревне под Щучином.

Организатор приюта для бездомных в деревне Александровка, что на Щучинщине, Алексей Щедров стал героем репортажа официального белорусского телевидения.

Как рассказал «Радыё Рацыі» Алексей, этот репортаж является клеветническим И не соответствует действительности.

Захотели это Божье дело уничтожить, облить все грязью. Они никогда не покажут правду: у нас бедные как валялись на улицах, мусорках, так и валяются. А после их вывозят из Гродно или других городов и выбрасывают. Ведь так и есть. Этого они не снимают и не показывают. Очень больно и обидно из-за того, что и как они делают. Лучше бы они передали опеку над бедными и бездомными церкви, костелу. И тогда бы они не знали этой проблемы, но они не хотят этого делать.

Алексей Щедров помогает бездомным уже пять лет. Жителями приюта в деревне Александровка за последние пять лет было около сотни бездомных со всех уголков Беларуси. Люди, что находятся в приюте, имеют крышу над голова и питание. Они занимаются домашним хозяйством и трижды в день молятся.


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