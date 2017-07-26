Минчанин бросалcя на прохожих с ножом: два человека пострадали 4 26.07.2017, 11:40

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25-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники милиции задержали 25-летнего минчанина, который с ножом напал на двух мужчин, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

На одной из столичных улиц у мужчины из-за незначительного повода возник конфликт с двумя прохожими.

"Чтобы его разрешить, он достал из сумки нож и начал бросаться на этих мужчин. Одному злоумышленник глубоко порезал руку, второго ударил. В конфликт вмешались сотрудники ОМОН. Они задержали хулигана и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, а после передали их работникам скорой помощи", - сообщили в ГУВД.

Также правоохранители отмечают, что задержанный был ранее судим. За совершение особо злостного хулиганства в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси. Ее санкция предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.