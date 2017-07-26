Привет от Джона Маккейна 9 26.07.2017, 11:59

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Джон Маккейн

Возвращение в строй принципиального сенатора изрядно подпортило настроение россиянам.

Сегодня произошло триумфальное возвращение сенатора Джона Маккейна на свое рабочее место. Он вернулся после хирургической операции на глазу, во время которой у него обнаружена злокачественная опухоль мозга. Тип опухоли считается практически неизлечимым и агрессивным. Тем не менее, сенатор вошел в зал заседаний Сената США, где коллеги встретили его стоя и овациями, пишет блогер Аnti-Сolorados для defence-line.org.

Сила духа этого старика – невероятна. Один этот диагноз мог уложить на обе лопатки самых крепких бойцов, но не его.

Как заявил сам сенатор, до начала лечения его онкологии, он обязательно хочет принять участие в голосовании по санкциям против России. Мало того, он обратился к сенаторам с пламенной речью, в ходе которой напомнил им примерно следующее: «Мы не являемся подчиненными президента и должны действовать в интересах Америки».

Глядя на ВР Украины, хочется наконец делать правильный выбор и не пускать к законотворчеству умственно отсталых людей и откровенных ублюдков. Мы выбирали эту мразь уже столько раз, что пора уже с этим заканчивать. Пуска они берут свои вилы, косы, сиськи, кошельки и поддельный камуфляж, и катятся на все четыре стороны. Хватит. Вот Маккейн показывает образец того, кто нам нужен. Кстати, чем больше погружаешься в то, что и как делает сенатор Маккейн, тем чаще ловишь себя на мысли о том, что Штаты прозевали идеального кандидата в президенты. Но это – их выбор.

Но еще раз заметим, сенатор понимает важность принятия закона, делающего необратимым пресс в отношении РФ. Он является олицетворением той Америки, которая хорошо знала и знает цену совку и России, а потому – держит порох сухим, а оружие снаряженным.

Этот коллективный дух Америки, не подвержен непонятным политическим метаморфозам, демонстрируемым близким окружением Трампа, а иногда – и самим Трампом. Он явно показывает простую истину, что в здоровой стране, работает эффективный механизм компенсации, который корректирует шарахания любого президента и страна не будет колебаться, вместе с курсом президента.

Кстати, о порохе и оружии.

Сам Маккейн и все большее число высших должностных лиц США, а особенно – спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, применительно к Украине и России выражаются все более и более определенно. В отличие от того, как привычно машут хвостом лидеры европейских стран, Штаты особо не подбирают выражений, и все более четко называют вещи своими именами.

Наиболее интересно то, что складывается впечатление о уже полной осведомленности этих лиц, по поводу того, какой объем и какого именно вооружения, уже решено поставлять в Украину первым траншем. В исполнении различных должностных лиц, мы слышим одинаковые акценты на выражении «оборонительное оружие». Это – довольно интересное наблюдение потому, что постепенно исчезло другое выражение «не летальное оружие». Данная формула указывает на способность этого оружия, досрочно заканчивать «отпуска» российских военных, «нечаянно заблудившихся» на территории Украины. Россияне это тоже понимают и их это сильно расстраивает, ибо гробовой бизнес и так показывает небывалый рост, но его ждет настоящий бум, в отличие от нефтегазового сектора.

Но что такое «оборонительное оружие»?

По идее это все, что нельзя отнести к наступательным видам вооружений. То есть, речь идет о системах, в общей классификации которых допустимо определение «противо»: противотанковые, противовоздушные, противокорабельные, электронной борьбы и так далее. Тот же самый спецпредставитель Волкер отметил, что вооружения, которые получит Украина, безусловно изменят баланс сил на линии фронта и россиянам будет несравненно труднее использовать военную силу для давления на Украину. Кстати, как пример он привел противотанковые средства.

То есть, рассуждая на эту тему, американцы пытаются просчитать последствия поставок оружия. А если они это делают, то значит уже знают, чего и сколько зайдет на территорию Украины. Это тем более важно, в преддверии начала крайне провокационных российско-беларусских маневров «Запад», стартующих в сентябре сего года.

Далее, мы выскажем собственное осторожное предположение, по поводу того, что на самом деле происходит.

С учетом того, в какие подробности пускаются американцы, у них нет сомнений в том, что поставки вооружений – вопрос решенный. Мы тоже склоняемся к этому мнению. Но самое главное то, что есть большая вероятность уже состоявшихся поставок и все оружие первой партии, уже находится в Украине. Просто вспомним, какое большое количество боевой техники, включая десантные корабли и прочее, было задействовано на учениях Си Бриз. Вполне возможно, что в ходе этих учений и пришла первая крупная партия оружия. Но пока мы ее не можем принять, до подписания всех необходимых документов. Исключением является начало активных наступательных действий со стороны РФ. Тогда процедуры приема произойдут мгновенно.

А пока – ждем министра обороны США и военной делегации Пентагона.

Вероятность такого хода событий – крайне велика. Мало кто обратил внимание на интервью Парубия, в котором он говорил, что США создадут на территории Украины базы хранения вооружений, которые могут использовать как сами Штаты, так и Украина, в случае необходимости. Такие базы есть в Израиле, Японии и Южной Корее, а теперь создаются в Польше и Румынии. Так вот, есть вероятность того, что и в Украине уже что-то такое есть. Но только после окончательного подписания всех документов, это появится на линии фронта.

В общем, если сложить кусочки из речей наших и американских высших должностных лиц, складывается впечатление именно такого плана. А как оно на самом деле, увидим еще до конца лета. По крайней мере, упомянутый выше сенатор Маккейн, был одним из локомотивов процесса предоставления Украине всего, что ей надо для того, чтобы сломать шею двуглавой курице.