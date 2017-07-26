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Лолита Милявская инкогнито посетила Могилев?

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  • 26.07.2017, 12:29
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Пятый муж певицы родом из Беларуси.

В Могилeве у Лолиты Милявской (Горелик) в начале июля умер свeкор. Об этом она рассказала приехав в Юрмалу всего на один день на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Дело в том, что пятый муж певицы Дмитрий Иванов родом из Могилeва. Их брак был зарегистрирован в 2010 году (с подписанием брачного контракта, по которому мужчина не имеет права ни на что претендовать в случае развода). На тот момент спортсмену, тренеру по фитнесу и игре в сквош было всего 35 лет, а поп-певице 47. Вырос он на проспекте Шмидта и от первого брака имеет в Могилеве дочь, пишет «Магілёўскі рэгіён».

В минувшем году российские СМИ долгое время обсуждали неприятное событие – Дмитрий попал в секту, где его якобы зомбировали с помощью гипноза и вытянули из кармана около 66 тысяч рублей. Дмитрий Иванов стал жертвой одного из московских тренинговых центров, в котором всех желающих должны были обучать навыкам лидерства. Начав курс, лишь за пять дней он изменился до неузнаваемости. Лолита даже всерьез подумывала о расставании с мужем, но в итоге с помощью друзей смогла его переубедить. Певица признала, что Дмитрий пробыл там восемь дней, но ему удалось выбраться, «во многом, потому что рядом была умная и любящая жена»». Дмитрий Иванов обратился за помощью к психологу. На прошлой неделе российская полиция дала официальный ответ – в возбуждении уголовного дела против тренингового центра отказано. И одновременно еще один удар – скончался его отец. Церемония прощания прошла практически в секрете.


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