Украинская разведка рассказала, как главарь «ЛНР» «cтучит» на Захарченко 2 26.07.2017, 12:38

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Игорь Плотницкий

Между главарями террористов явно назрел конфликт.

Главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий начал собирать "компромат" на верхушку террористов "ДНР", который он собирается передать российским кураторам, пишет "Апостроф".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что это является ответным шагом на единоличное провозглашения главарем "ДНР" Александром Захарченко так называемой "Малороссии".

По данным разведки, Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого "Министерство государственной безопасности ЛНР" начало собирать доказательную базу коррупционных деяний "учреждений ДНР" для последующей передачи российским кураторам.

"Основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов т.н. "Программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ. Согласно собранной т.н. "ЛНР" информацией, большая часть средств была похищена представителями т.н. "ДНР" под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в т.ч. ветеранам Второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году", - сказано в сообщении.