Сколько стоит хит от белорусского автора 4 26.07.2017, 12:59

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Говорят, что готовую песню белорусский эстрадный исполнитель может купить всего за $1 тыс.

Другое дело, что он потом будет с этим добром делать. Впрочем, все лавры достанутся именно ему. На него же спустят и всех собак в случае провала. Onliner.by поговорил с людьми, которые пишут и продают эти песни, и узнал про методы работы, муки творчества и конкретные цифры. Спойлер: Филипп Киркоров платит молодым авторам $2—3 тыс.

Герман Титов (Дмитрий Карпинчик)

Певец, композитор, ведущий. Автор песен Лолиты, Николая Баскова, Валерия Леонтьева, Аниты Цой, Анны Шаркуновой, Искуи Абалян и других исполнителей. Точное количество песен, написанных автором, неизвестно.

История

Кобрин, семплы из интернета и программа SoundForge. Это был «конструктор», благодаря которому я написал свою первую песню — «Выпускной вальс». Потом я спел эту композицию на выпускном в школе, все плакали. Вот это ощущение, что всем понравилось, и дало мне большой толчок к развитию.

Вообще, артист и композитор — это сезонные явления. У меня нет такого, что сел и начал писать. Полгода я могу бомбить так, что будет появляться по три трека в день. А бывает такое, как сейчас. Я не хочу ничего писать, я хочу отдыхать. Вот в таких случаях у меня начинается карьера исполнителя. Я ухожу от творчества и зарабатываю деньги, выступаю на всевозможных государственных праздниках, катаюсь по Беларуси. Потом все это проходит, и я опять возвращаюсь к написанию песен.

Схема работы

Недавно общались с российской артисткой, и я рассказал ей свою схему работы. «Да ладно!» — такая была реакция. Мне присылают текст, и я в нем ищу вдохновение, черпаю эмоцию: выискиваю, копаюсь во фразах. Бывает, что не нахожу ничего и могу отослать обратно порядка десяти текстов. Хорошо, что на меня не обижаются авторы. И я не обижаюсь. Например, Лолита, когда ей присылаешь песню, часто отвечает: «Не мое. Спасибо».

Вообще, в любом творчестве присутствует математика. У меня схема такая: я открываю готовый текст (недоработки не принимаю), откидываюсь в кресле и прокручиваю у себя в голове мысль. Гоняю ее по кругу, примерно представляю, кто может быть исполнителем песни, а потом сажусь и пишу с первого раза, потому что вторичная эмоция — фальшивая. Сначала припев, потом куплет — и забыл. Неважно, хорошо или плохо у тебя получилось. Как правило, я ничего не переделываю и оставляю все как есть. В среднем на процесс создания композиции уходит примерно час, и потом я отправляю ее менеджеру. Люблю все делать быстро, заморочек быть не должно.

Деньги

Стоимость песни в Беларуси и России существенно различается. У нас все очень демократично: у хорошего автора цена композиции под ключ составляет от $1 тыс. до $3,5 тыс. В России стоимость, конечно, выше: я предполагаю, что ценник начинается от $5 тыс. — это текст, музыка и аранжировка. В среднем я продаю песню в месяц. Могу продавать и двадцать, но нет. Потому что я бизнесмен: главное — не количество, а качество.

Самые благодарные мои заказчики из белорусов — Анна Шаркунова, Ольга Барабанщикова, Искуи Абалян. Однажды даже Ухтинскому продал песню — за $300. Очень красивая композиция, просто нереальная. «Красивая женщина» называется. Россияне благодарные все без исключения. Я не могу вот так сказать, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто у них другие масштабы, бюджеты и запросы — иногда я с артистом даже не общаюсь, только с менеджером. Есть демпинг, и я по этому поводу злюсь. Больше всего занижают стоимость украинцы: в связи с последними событиями они выживают, и я бы делал то же самое, если бы жил там.

Главные песни

Первый удачный опыт на российском рынке был с Лолитой, с невероятной композицией про нос, про руки — «Анатомия» называется. Очень странная песня. Это был успех, потому что достаточно сложно попасть с песней в репертуар к Милявской. Она позвонила через час и сказала: «Беру». Я не вспомню, сколько получил за песню, но это были очень хорошие деньги. Я обрадовался и начал просто валить.

Но главная моя песня — это «Ну кто сказал тебе, что любви не бывает» из репертуара Николая Баскова. Я хотел написать для себя песню про любовь — веселую танцевальную композицию, которая понравится и в Пружанах, и в Жодино, и еще где-нибудь. Написал и отложил, а вскоре познакомился в США с Басковым.

Мы поехали с Аней Шаркуновой в Нью-Йорк на концерт, и после очередного выступления я пошел за покупками. Помню, сильно расстроился, потому что накупил всякой ненужной дребедени на $300, потратил деньги. Смотрю, по улице идет какой-то человек, а лицо у него очень знакомое. Я пригляделся: так это же Басков! Подошел к нему. Познакомились, разговорились — он оказался очень простым мужиком. Мы обменялись контактами, и через месяц я прислал ему эту песню. Он ее забрал, записал, и она взорвала все хит-парады. Николай до сих пор исполняет ее на всех концертах и говорит, что эта композиция — одна из лучших в его репертуаре. Цифры я не назову, но помню, что в то время мне как раз хватило этой суммы, чтобы «добить» квартиру.

Плейлист

Леонид Ширин

Композитор, гитарист, аранжировщик, поэт, звукорежиссер. Автор песен Александра Серова, Александра Буйнова, группы «Ассорти», Григория Лепса с Лаймой Вайкуле, Руслана Алехно, Ирины Дорофеевой, Александра Солодухи и других исполнителей. Написал около 300 песен, 200 из которых проданы.

История

Это было время крушения Советского Союза. Я почти написал кандидатскую, но ушел из науки и принял парадоксальное решение заниматься музыкой. Записывал на гитаре какие-то партии как сессионный гитарист. Однажды у меня спросили мнение о песне, и я сказал, что материал не очень. Предложили написать самому. Походил, подумал и решил сдержать слово. Остался один на один с листом бумаги и своими представлениями о хорошей музыке. Через три дня занес эту песню.

Схема работы

Песни пишутся либо по велению души, либо по заказу. Давайте возьмем второй вариант. К тебе обращаются люди и просят сделать для них композицию. Я разговариваю с ними, чтобы понять, какая песня подойдет и будет соответствовать духу исполнителя, или слушаю пожелания самого артиста. Дальше уже думаю, стоит ли за это браться, отвечает ли это моим представлениям о музыке, потому что откровенную чушь писать не хочется. Я хожу и размышляю денек, прикидываю какие-то вещи в голове. Затем делаю один-два наброска. В общем, на песню уходит два-три дня.

Есть три версии работы: «конструктор» на звуках, гитарная музыка и клавишная. Часто профессионалы сразу понимают, на чем сочинялась песня — это сразу видно по почерку. Я использую все три варианта, потому что иногда мелодия в принципе не нужна, нужно чисто стилистическое оформление в современном ключе. Садишься, ищешь, подбираешь. Однажды певица сорока лет попросила написать для нее песню в стиле «Между нами тает лед». И как ей объяснить, что это, с одной стороны, чисто андеграундная вещь, а с другой — продюсерская? Это конкретный взгляд на вещи и стиль. А она ориентируется исключительно на количество просмотров и говорит: «Вот это сейчас канает!»

Деньги

В Москве песня стоит от $2 тыс. до $5 тыс. У нас суммы на порядок ниже — примерно от $1 тыс. до $2 тыс. Но бывает, что просто нужно помочь — я со своими авторами иногда просто делаю подарки детям. Вообще, цифры небольшие, но это общая тенденция: цены упали и у нас, и в Москве.

Филипп Киркоров платит $2—3 тыс. молодым авторам. А если ты в узких кругах уже зарекомендовал себя, то люди хотят с тобой работать и учитывают коэффициент твоей популярности. Нужно, чтобы тебя любили аранжировщики, продюсеры артиста за твою конкретность и исполнительность. Я продаю примерно 15—20 песен в год, что-то пишу «в стол», потому что понимаю: сейчас не время для этой песни. Песня — это мелодия, гармония и текст. А сейчас время каких-то состояний: кубики на животе заменили извилины в мозгу. Хорошо выглядеть, не иметь проблем, на все смотреть свысока — это часть мира, с которой нужно считаться, потому что сейчас она доминирует во многих вещах. Погружаться в это нужно, если ты участвуешь в забеге по популярной музыке. Я в него погружен процентов на 50.

Главные песни

Главный хит? Он еще не написан. Вот Консуэло Веласкес Торрес написала в 16 лет Besame Mucho и так и не смогла избавиться от давления этого хита. Для меня гораздо приятнее крепкие программные песни. Главное, чтобы люди хотели поставить композицию на репит. Но самая дорогая песня — это «Белое небо», я продал ее Тине Кароль. Это был не заказ, просто композиция понравилась артистке. Сколько она стоила, я не скажу, но даже на те времена это была достаточно крупная сумма.

Я придумал «Белое небо» на клавишах — с коррекцией на все про все ушло примерно полчаса. Потом я оставил черновик и вернулся к нему на следующий день, дописал второй куплет. Это медляк. А медляк, если у тебя есть клавиши, зазвучит в любом случае.

Плейлист

Елена Ярмолович

Поэтесса, автор песен, сценарист, бизнесвумен. Писала для Валерия Леонтьева, Ольги Плотниковой, группы «Лас Вегас», Ольги Барабанщиковой, проектов Tanin Jazz, Atlantica, Open Space, Александра Солодухи, фильмов «Розыгрыш» и «Следы апостола». Точное количество композиций не называется.

История

У меня высшее музыкальное образование, но я никогда специально не делала песни. Была поэтессой, с детства писала стихи. А однажды встретилась с Андреем Жуковым, и он меня просто уговорил прийти в студию и написать слова на пару мелодий. Я просто села и разработала для себя алгоритм. Это нашим композиторам очень понравилось, и они начали заказывать у меня тексты.

Схема работы

Обычно все делают наоборот: пишут мелодию, когда уже готовы слова. Мне легче писать на музыку, потому что там все заложено: я вижу все сильные доли, понимаю, где нужно написать ударный слог. Там уже больше техники и даже ремесла, математики. Вообще, текст песни должен запоминаться. Если самый дурацкий текст «сел на ухо», он в любом случае хороший. Очень часто использование лингвистических заковырок приводит к успеху. «Пери-пери-пери-пери-периферия» поет вся Москва и удивляется, когда узнает, что это песня Макса Алейникова. Должна быть «фишка», которая цепляет. Еще можно сделать текст без «фишек» и отдать его состоявшемуся исполнителю: его харизма делает половину успеха.

Вирусные тексты пишут люди, которые ориентируются на определенный контингент. У меня сейчас свой детский лагерь, и я четко прослеживаю, что интересно ребятам. У нас на дискотеке играют такие песни, которые мы снимаем на видео, но боимся показывать родителям. Там нет ни матов, ни чего-то еще, но они такие зомбирующие! Просто нужно понимать, чего эти ребята хотят. «Типа грибы» — это настроение наших подростков. Молодежь хочет свободы, свободы культурной. Вообще, молодые ребята сейчас качественно добрые, не инфантильные, но их очень сильно перегружают: семья, интернет. И им под музыку хочется отдыхать, а делают они это искренне. Ребятам нужен расслабон, и хорошо, что они его находят.

Деньги

Больших денег за текст я не беру. Все дело в белорусском нищебродстве: здесь все раздутые мыльные пузыри. Очень не хочется так говорить, но в Беларуси созданы тепличные условия для продюсеров и исполнителей. Звонят с радио и сами спрашивают, есть ли какая-нибудь новая песня в эфир. Я пишу и достаточно известным российским исполнителям — там ситуация совсем другая: песню очень сложно куда-то пристроить. А если композиция попала на радио, ты от счастья распухаешь.

Есть еще один забавный аргумент: «Ну тебе же идут авторские…» На самом деле за прошлый месяц я получила 32 рубля, притом что список песен внушительный. С исполнителями работать не очень-то сложно, главные проблемы — в работе с менеджерами и продюсерами. Они не платят. У меня сейчас остро стоит вопрос о том, чтобы подать в суд. Песня уже прозвучала даже на «Славянском базаре», а человек ни сном ни духом. Вот так бывает: лежит наша общая песня в загашнике, он ее тихонько продает — и вообще непонятно, кому и за сколько. Узнаю об этом только тогда, когда слышу композицию на радио. Приходится просить, чтобы больше так не делал. И вот это — нормальное поведение белорусских менеджеров. Не всех, конечно, но многие думают, что написать текст очень легко. Ну и что? Это тоже труд. Понятие интеллектуальной собственности у нас очень размытое.

Вообще, все зависит от текста. Иногда пишешь песню для казацкого хора, иногда для рождественских вечеров, а иногда для Валерия Леонтьева. Сколько такой текст стоит, я не скажу. Но по дружбе я могу подкинуть текст абсолютно бесплатно. Самый дорогой текст писала для Солодухи: он стоил €500. Солодуха вообще самый большой труженик нашей страны, и я вам скажу так: только с его концертов могут прийти настоящие авторские. Можно было бы вообще не брать деньги за песни, если бы была уверенность в том, что будет нормально работать авторское общество.

Главные песни

Самая удачная песня — это саундтрек к фильму «Следы апостола», я написала слова для композиции «Следы» в исполнении Валерия Дайнеко. Она одна из самых любимых, потому что почти все, кто ее слышал, сказали: «Я эту песню уже слышал в шестидесятых». Это приятно, значит, композиция вне времени.

Плейлист