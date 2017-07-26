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В «таможенном союзе» заговорили о единой валютной единице

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  • 26.07.2017, 12:59
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Евразийский банк развития выступил с предложением.

ЕАБР предлагает странам ЕАЭС ввести единую расчетную денежную единицу. Она станет аналогом ЭКЮ, который использовался в ЕС до введения Евро, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгения Винокурова, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Такая денежная единица может использоваться для расчетов между центробанками. Она будет рассчитываться по имеющейся в регионе корзине валют. Названия у единицы пока нет. С ее помощью можно было бы обслуживать торговые потоки.

Предложение ЕАБР пока еще не выносилось на обсуждение стран Евразийского экономического сообщества.

Сейчас для расчетов с РФ используются рубли, а между другими странами — доллары.


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