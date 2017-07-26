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Великобритания вcлед за Францией переходит на электромобили

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  • 26.07.2017, 13:51

В 2040 году наступит запрет на продажу автомобилей, работающих на бензине и дизеле.

Правительство Великобритании собирается объявить о планах с 2040 года запретить продажу автомобилей, работающих на дизеле и бензине. Ранее на этот же шаг пошла Франция, пишет DW.

Правительство Великобритании намерено с 2040 года ввести запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Запрет будет распространяться и на гибридные авто, так как в них также используются бензиновые или дизельные моторы, Об этом в среду, 26 июля, сообщают британские СМИ. В среду же ожидается официальное заявление британского правительства по данному поводу.

Эксперты считают, что спрос на автомобили, работающие на бензине или дизеле, существенно сократится уже в ближайшие годы.

Будущее за электромобилями

Несмотря на то, что общая доля автомобилей с электродвигателями или гибридными моторами пока невелика из-за их дороговизны и ограниченного запаса хода, именно на них делают ставку многие автоконцерны. В частности, Volvo собирается прекратить выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и полностью перейти на электромобили и гибрид уже в 2019 году.

В начале июля о планах к 2040 году перестать продавать в стране автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями заявил министр экологического перехода Франции Николя Юло. В то же время в первом полугодии 2017 года 95 процентов зарегистрированных во Франции автомобилей работали на бензине и дизеле.


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