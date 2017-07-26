В Екатеринбурге прошла акция солидарности с белорусским политзаключенным 26.07.2017, 14:27

Дмитрий Полиенко

Фото: svaboda.com

Активисты нарисовали множество граффити в поддержку Дмитрия Полиенко.

Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте».

Активисты провели информационную агитацию среди жителей своего города и проявили солидарность с белорусским политзаключенным Дмитрием Полиенко, нанеся множество граффити.

Фото: vk.com

Напомним, Дмитрий Полиенко - анархист и социальный активист, в октябре 2016 года был осуждён на 2 года с отстрочкой за "насилие в отношении сотрудника милиции" во время велозабега "Критическая масса". После продолжения своей активистской деятельностью 6 апреля 2017 года Дмитрию Полиенко присудили отбывать наказание сроком в 2 года (5 месяцев он уже провёл в СИЗО во время следствия) в колонии общего режима.