До сих пор Россию предупреждали Константин Боровой

26.07.2017, 14:30

Константин Боровой

Сегодня США показали серьезность своих намерений.

Конгресс США проголосовал за новые санкции против России.

Впервые санкции такие всеобъемлющие, секторальные. Это уже не санкции по списку Магницкого против определенных лиц и их компаний. Это санкции против секторов экономики. Очень похожи на акт Вэника-Джексона - они носят глобальный характер.

С одной стороны, это энергетический сектор – самая чувствительная область для России. С другой стороны, это воздействие на финансовый сектор, поскольку касается объема предоставляемых кредитов и межбанковских отношений.

Это серьезные санкции, очень чувствительные для российской экономики. Что может быть более важно - чувствительны для окружения Путина.

Российско-американские отношения будут развиваться нормально, если Россия будет выполнять международные соглашения, если Россия будет на международном рынке вести себя адекватно, так, как и полагается любому государству.

И российско-американские отношения будут усугубляться взаимными конфликтами, если Россия попробует продолжить политику грубого, демонстративного нарушения международных соглашений.

Новые санкции проводят рубеж. До сих пор санкции (персональные – Ред.) все-таки были предупреждением, выстрелами в воздух. Теперь это уже действия.

Ресурсы для усиления давления на Россию тем не менее остались. То, что принято в качестве санкций – не эмбарго.

Но по всей видимости эмбарго – это следующий этап отношений с Россией, если Путин попробует продолжить агрессивную политику.

Константин Боровой, «Обозреватель»