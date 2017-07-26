До сих пор Россию предупреждали
- Константин Боровой
- 26.07.2017, 14:30
Сегодня США показали серьезность своих намерений.
Конгресс США проголосовал за новые санкции против России.
Впервые санкции такие всеобъемлющие, секторальные. Это уже не санкции по списку Магницкого против определенных лиц и их компаний. Это санкции против секторов экономики. Очень похожи на акт Вэника-Джексона - они носят глобальный характер.
С одной стороны, это энергетический сектор – самая чувствительная область для России. С другой стороны, это воздействие на финансовый сектор, поскольку касается объема предоставляемых кредитов и межбанковских отношений.
Это серьезные санкции, очень чувствительные для российской экономики. Что может быть более важно - чувствительны для окружения Путина.
Российско-американские отношения будут развиваться нормально, если Россия будет выполнять международные соглашения, если Россия будет на международном рынке вести себя адекватно, так, как и полагается любому государству.
И российско-американские отношения будут усугубляться взаимными конфликтами, если Россия попробует продолжить политику грубого, демонстративного нарушения международных соглашений.
Новые санкции проводят рубеж. До сих пор санкции (персональные – Ред.) все-таки были предупреждением, выстрелами в воздух. Теперь это уже действия.
Ресурсы для усиления давления на Россию тем не менее остались. То, что принято в качестве санкций – не эмбарго.
Но по всей видимости эмбарго – это следующий этап отношений с Россией, если Путин попробует продолжить агрессивную политику.
Константин Боровой, «Обозреватель»