Директор солигорского предприятия набрал кредитов и скрылся за границей 6 26.07.2017, 14:51

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СК объявило заемщика в международный розыск.

Солигорский районный отдел Следственного комитета по материалам межрайонного отдела финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации. Сейчас местонахождение обвиняемого устанавливается. Он объявлен в международный розыск, передает БелТА.

По данным следствия, мужчина в роли директора и акционера частного предприятия, чтобы не погашать кредиторскую задолженность, умышленно сделал фирму неплатежеспособной. Не желая платить, он отчуждал имущество возглавляемого им предприятия - заключал на заведомо невыгодных условиях договора купли-продажи с подконтрольными юридическими лицами.

Отчуждая активы (оборудование, станки и иное имущество), руководитель тем самым увеличил неплатежеспособность фирмы на общую сумму в размере Br95 тыс. В результате таких действий предприятие было признано банкротом, кредиторам был причинен ущерб в особо крупном размере.

По уголовному делу собирается доказательная база, в том числе проводятся обыски, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы финансово-экономической деятельности. Следствие предприняло меры по изъятию части отчужденных активов на сумму более Br100 тыс.