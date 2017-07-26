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Украина прекратила поставки электроэнергии в «ЛДНР»

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  • 26.07.2017, 15:19
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Оккупированные террористами районы не будут снабжаться электроэнергией.

Украина прекратила перетоки электроэнергии с оккупированными районами Донецкой области, в настоящее время Киев не поставляет электричество в "ДНР" и "ЛНР", сообщил в Facebook исполняющий обязанности директора национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, пишет "Гордон".

"Официально. С 0.00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория "ОРДЛО" ("ДНР" и "ЛНР" . – прим.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", – написал он.

По словам Ковальчука, потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются за счет Старобешевскоой и Зуевской тепловых электростанций, а также поставок из Российской Федерации, "происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных". Глава "Укрэнерго" сообщил, что перетоки по этим линиям не ведутся в общем сальдо "Украина–Россия–Беларусь".

24 апреля "Укрэнерго" сообщало, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО (отдельных районов Луганской области) прекращается.

Позже СМИ боевиков сообщили о прекращении энергоснабжения Луганска. Боевики утверждают, что электричество на оккупированнные территории Луганской области поставляется из России и оккупированной части Донецкой области.

"Луганское энергетическое объединение" является единственным поставщиком электроэнергии на оккупированную территорию Луганской области. В декабре 2016 года директор предприятия Владимир Грицай сообщил, что долг за электроснабжение со стороны оккупированной части Луганской области составляет 6 млрд грн.

В апреле 2014 года на востоке страны начался вооруженный конфликт. Украинские войска противостоят пророссийским боевикам, контролирующим часть Донецкой и Луганской областей.


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