Фотофакт: Вся история Беларуси в одном плакате 26.07.2017, 15:24

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Уникальный проект вместил в себя всю историю нашей страны.

Плакат — это оффлайн-продолжение проекта «Карта становления Беларуси», рассказывает создатель Алексей Черенкевич. На ленте времени показаны белорусские города, руководители и самые существенные события государств, существовавших на территории современной Беларуси, пишет nn.by.

«Нам хотелось сделать хорошо оформленный плакат, который приятно иметь дома и который не стыдно дарить друзьям. Плакат может стать украшением для квартиры, офиса, детской комнаты или школьного класса. Даже в пабе или кафе он будет кстати. Напечатан плакат офсетным способом на качественной бумаге формата А1 — 594 x 841 мм. Продается в тубусе: его можно беспрепятственно пересылать по почте», — говорит о своем плакате автор.