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Сенат Польши увеличил бюджет на помощь полякам за границей

  • 26.07.2017, 15:27
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Фото: charter97.org

Комиссия Сената по связям с поляками за границей одобрила повышение бюджета на опеку над польской диаспорой.

Бюджет Сената Республики Польша на связи с польской диаспорой и заботу о поляках за границей вырастет в будущем году на 5 миллионов злотых (около миллиона евро). Комиссия Сената по связям с поляками за границей одобрила бюджет верхней палаты польского парламента в этой области, передает «Радио Польша».

Глава Канцелярии Сената, министр Якуб Ковальский сказал, что в будущем году сумма, предназначенная на опеку над поляками за границей, увеличена почти на 7% и каждый год будет расти.

Председатель Комиссии Сената по делам эмиграции и связям с поляками за границей Янина Сагатовская положительно оценила рост бюджета на эту цель. По ее мнению, дополнительные 5 миллионов злотых помогут представителям польской диаспоры, особенно в таких приоритетных сферах, как образование, культура, СМИ и поддержка польских организаций.


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